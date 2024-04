Fabrizio Biggio a Ballando con le stelle 2024? “Accetto sfide”/ Spoiler ambiguo a Da noi a ruota libera

Ballando con le stelle 2024, Fabrizio Biggio sarà nel cast? Spoiler da Francesca Fialdini

Francesco Biggio sarà tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024? Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, il conduttore e comico oltre a parlare dello show Viva Rai2 che lo vede tra i protagonisti insieme a Fiorello e Mauro Casciari si è lasciato sfuggire un clamoroso e inaspettato spoiler la possibilità che possa essere nel cast dello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Nello specifico, infatti, l’ex componente dei Soliti Idioti ha rivelato che domani sarà accanto a Roberto Bolle nel suo show Viva la danza ed a questo punto la conduttrice ha mostrato una clip con tutte le sue esibizioni di danza a Viva Rai 2, in cui tra l’altro ha ballato anche con mostri sacri della danza ospiti da Fiorello. E dopo aver visto una clip in cui ballava, la conduttrice toscana ha buttato lì: “Non ti fermi più a questo punto sei pronto per Ballando”. E la risposta di Fabrizio Biggio sembrava proprio confermare tale possibilità.

Fabrizio Biggio: “Concorrente a Ballando con le stelle 2024? Accetto volentieri le sfide”

Nella divertente intervista concessa a Francesca Fialdini tra una battuta e un’altra coinvolgendo anche il pubblico, Fabrizio Biggio alla domanda provocatoria della conduttrice ha spiazzato tutti rivelando: “Dici che potrei farcela? Chi lo sa, perché io per ogni balletto facevo un mese di prova quindi non so se ce la posso fare ma ogni sfida si accetta sempre volentieri”

A questo punto Francesca Fialdini sorpresa e stupita ha cercato di calcare sullo scoop ma il comico ha ritrattato Salvo: “Ma Milly Carlucci mica è scema che si rovina il suo show invita uno come me” Insomma, Fabrizio Biggio sarà nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle? A quanto pare sembrerebbe proprio di si.

