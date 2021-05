Fabrizio Biggio/ Dopo lo scioglimento l’amicizia con Francesco Mandelli è finita?

Fabrizio Biggio tra gli ospiti di “Game of games” di Simona Ventura su Rai2. Il comico e conduttore torna in tv questa volta come ospite dopo aver condotto “Stracult Live Show”, il programma dedicato al cinema con Marco Giusti e ad Andrea Delogu. Parlando proprio di questa esperienza televisiva, il comico intervistato da Blogo ha rivelato: “è stata Andrea a portarmi in Rai e a Stracult: è una persona meravigliosa, non sgomita, non smania, lei fa questo mestiere semplicemente perché le piace. È fantastica. Marco, invece, è un grande papà, ci tiene tutti sotto la sua ala protettrice. Non è severo, è un pezzo di pane, ascolta tutti. Lo dico non per piaggeria, ma perché è davvero così: a Stracult regna la serenità”. Non solo, parlando proprio del format del programma ha precisato: “il nostro è un punto di vista alternativo rispetto a telegiornali e gli altri programmi, cerchiamo le situazioni cult, strane e particolari. Siamo un po’ dei nerd, ci piace quello che facciamo. La nuova stagione è tutta fatta di conferme, l’unica novità è che i Pills sono in studio e rispondono in diretta alle telefonate. Senza filtro, non c’è nessun centralino che prende le telefonate. Il telefono è cult, il tweet è troppo moderno, non ci piace”.

Fabrizio Biggio e l’amicizia con Francesco Mandelli è finita?

Fabrizio Biggio è conosciuto dal grande pubblico anche per il sodalizio artistico con Francesco Mandelli con cui ha raggiunto la grandissima popolarità grazie al duo comico de I Soliti Idioti. Parlando proprio di questo sodalizio, il comico e conduttore ha commentato una intervista in cui Mandelli dichiarò che fu proprio lui a voler sciogliere il duo. “Ci rimasi male” – ha precisato Biggio a Blogo – perché non mi chiami e non chiedi direttamente a me, invece di dirlo pubblicamente?. Siamo stati una coppia comica, che ti assicuro è come una coppia di sposi. Ci sono crisi, litigi e separazioni. Eravamo arrivati ad un momento di difficoltà umana tra di noi, ma credo sia normale per due che lavorano insieme da 15 anni”. Per fortuna oggi le cose tra i due sono migliorate: “ci siamo sentiti e chiariti, ora andiamo d’amore e d’accordo. Ci siamo anche detti che se ci viene in mente una bella idea, potremmo tornare a lavorare insieme”. Nonostante tutto però per Biggio non c’è alcuna possibilità di un ritorno de I Soliti Idioti: “pensavo e penso che si siano esauriti. Sono stati spremuti come prodotto commerciale: Sanremo, tre film, quattro serie televisive, un cd, un libro. Avremmo portato avanti il discorso più per convenienza che per interesse artistico”.

