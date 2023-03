Fabrizio Biggio e rottura con Francesco Mandelli/ “Ci lasciammo male poi dopo anni..”

FABRIZIO BIGGIO, I MOTIVI DELLA ROTTURA CON FRANCESCO MANDELLI

Cos’è successo tra Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, protagonisti della sitcom de “I Soliti Idioti”, tanto da portarli alla rottura e come si sono riavvicinati in seguito? Oggi, nel corso della nuova puntata di “Da noi… a ruota libera”, il programma televisivo di Francesca Fialdini che chiude la domenica pomeriggio su Rai 1, farà parte del cast pure il 48enne comico e attore fiorentino. E, in attesa di scoprire cosa racconterà il diretto interessato alla padrona di casa, scopriamo i motivi della rottura avvenuta in passato con Mandelli e di quella che è stato poi il loro graduale riavvicinamento.

I Soliti Idioti tornano in tv/ Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio "Brutto litigio…"

Come tutti ricordano, Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli avevano dato vita nei primi Anni Duemila a un duo comico di successo: dopo le prime esperienze comuni su MTV, il 47enne toscano assieme al “Nongio” (ovvero Mandelli) erano stati protagonisti della sitcom “I Soliti Idioti” in cui, attraverso le maschere di diversi personaggi, portavano sullo schermo virtù e soprattutto vizi della società italiana. Un sodalizio televisivo che avrà poi pure degli spin-off al cinema con ben tre film prima della loro separazione artista che li ha visti prendere percorsi differenti… almeno fino a oggi dopo la loro inattesa riconciliazione tanto che per questo 2023 pare siano diversi i progetti che bollono in pentola. “Ci siamo separati bruscamente, proprio come succede nelle storie d’amore” aveva rivelato qualche tempo fa Biggio. Ma cosa era accaduto?

Paolo Jannacci e Francesco Mandelli, duetto Sanremo 2020/ Così Enzo rivive a Sanremo

BIGGIO, “SEPARAZIONE BRUSCA COME NELLE COPPIE: POI HO RITROVATO UN AMICO E…”

“Ci siamo lasciati male” era stata la candida ammissione del comico toscano a proposito della rottura con l’ex sodale Francesco Mandelli: “In questi anni non ci siamo più sentiti, nessuna via di mezzo e ognuno coi suoi giri… Ma ripensavo spesso alle nostre dinamiche” aveva raccontato Biggio a proposito di un litigio a cui, secondo quanto riporta un articolo del Corriere della Sera, pare abbia posto fine proprio Rosario Fiorello. Anzi, proprio in contemporanea con la partecipazione di Biggio “Viva Radio 2” è arrivata la tanto attesa riconciliazione: “Ma non è dovuta al programma” ci tiene a dire il 47enne, aggiungendo che l’incontro chiarificatore è avvenuto tempo fa. “Ci siamo visti con Francesco prima, per girare uno spot sui Soliti idioti, perché nel frattempo i nostri sketch sono diventati popolari su Tik Tok. Ci siamo rivisti dopo tanto tempo, come una coppia che si è separata dopo una grande storia d’amore”.

Francesco Mandelli/ "Devo tutto ad Andrea Pezzi, quando Linus mi offrì un milione…"

Da quell’incontro ecco che sgorgano pure le lacrime e le scuse reciproche: “Ho ritrovato un amico” aveva detto Fabrizio Biggio e, anzi, da quel momento oltre all’amicizia è tornata pure la vena creativa con i due che avrebbero cominciato a buttare giù un po’ di idee per il loro ritorno in coppia sulle scene in questo 2023. In una vecchia intervista aveva tuttavia spiegato che era stato Mandelli a mettere fine al loro sodalizio: “Ci rimasi male: eravamo arrivati a un momento di difficoltà umani, ma credo sia normale per due che lavorano assieme da quindici anni… Ora però andiamo di nuovo d’amore e d’accordo, ci siamo detti che se ci veniva una bella idea potevamo tornare a lavorare insieme… Abbiamo ritrovato subito la vecchia sintonia, anche se all’inizio avevamo un po’ paura nell’affrontare certi argomenti delicati, quelli che avevano portato alla rottura”, aveva ricordato dal canto suo Mandelli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA