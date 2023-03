Fabrizio Biggio: “Felicità è successo”/ “Francesco Mandelli? Ho ritrovato un amico”

Fabrizio Biggio, intervenuto in qualità di ospite a “Da noi… a ruota libera”, trasmissione di Rai Uno condotta da Francesca Fialdini, ha commentato il suo impegno quotidiano con Fiorello nel format “Viva Rai2!”. L’attore ha spiegato: “Non ti abitui mai alla sveglia che suona presto, è sempre un trauma… È dura, però posso dire che è anche bello, perché alle 8 del mattino, quando stacchiamo, abbiamo tutta la giornata davanti! Per non parlare degli spettatori… Arrivano da tutte le regioni d’Italia con pomodorini, caciotte, salumi… Siamo di bocca buona, mangiamo tutto!”.

Il segreto della vita, secondo Fabrizio Biggio, consiste nell’essere felici: “Ciò che accomuna tutti noi è la ricerca della felicità, cerchiamo solo quello – ha asserito –. Questa ricerca, però, va indirizzata bene e penso che la felicità sia costituita dalle altre persone. Siamo tutti su questo barcone chiamato vita, che non si sa di preciso dove vada. Credo che dare affetto sia fondamentale, perché alla fine ti restano le persone che hai amato e così puoi andartene felice”.

FABRIZIO BIGGIO: “IN FRANCESCO MANDELLI HO RITROVATO UN AMICO”

Nel prosieguo di “Da noi… a ruota libera”, Fabrizio Biggio ha ricordato che, dopo il trambusto de “I Soliti Idioti”, con annesso litigio con Francesco Mandelli, si era preso un periodo di pausa: “In questo mestiere si ha bisogno di persone che credano in noi e Fiorello l’ha fatto: per questo lo ringrazio. Tengo a sottolineare che l’idiozia è una sana fortuna, mentre la stupidità è qualcosa che porta anche alla cattiveria”.

Fortunatamente, però, lo screzio con Francesco Mandelli appartiene al passato e, oggi, i due sono più amici che mai: “Una coppia comica è come un matrimonio – ha asserito Fabrizio Biggio –. Dopo dieci anni ci sono i non detti, ti danno fastidio anche le stupidaggini. Ci siamo lasciati proprio come se fossimo due coniugi. Sette anni più tardi ci siamo incontrati per caso e ci siamo riabbracciati piangendo. Ho ritrovato un amico e posso finalmente dire che a teatro tornano I Soliti Idioti”.

