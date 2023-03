Fabrizio Biggio “Volevo fare lo sceneggiatore”/ “Con Mandelli fu subito intesa”

Fabrizio Biggio, co-conduttore di Viva Rai Due assieme a Fiorello, è stato ospite questa mattina del programma di Rai Due, I Fatti Vostri: “Ci divertiamo tanto, siamo due scemi, però se magari fosse un po’ più tardi. Mi sveglio alle 5 e la mia tecnica è scendere subito dal letto, perchè se aspetti 30 secondi ti riaddormenti. Ne metto una sola di sveglia. Fiorello invece si sveglia alle 4”. Fabrizio Biggio ha poi svelato: “Io non volevo fare l’attore, sognavo di fare lo scenografo, ho lavorato in un teatro ma ho fallito miseramente poi ho avuto persone che mi spronavano, mi fecero mandare una cassetta ad Mtv, mi chiamarono, poi lì ho conosciuto Francesco Mandelli… ma sempre spronato”.

Sul duo comico I Soliti Idioti, proprio con Francesco Mandelli: “Con Francesco il divertimento parte dalla vita quotidiana – ha raccontato Fabrizio Biggio – per poi portarlo in scena. Ricordo la prima volta che ci misero su un set insieme, ci sembrò di essere insieme da una vita e poi ci ha portato a fare tutto quello che abbiamo fatto”.

FABRIZIO BIGGIO: “ERO UN DISORDINATO CRONICO ORA…”

Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli si sono anche esibiti al teatro Ariston sul palco di Sanremo: “La canzone era carina ma siamo arrivati quart’ultimi invece di ultimi che di solito fa il botto. Siamo stati dimenticati completamente”.

Sul fatto che sia un disordinato cronico: “Io lo ero, adesso sono super ordinato e mi da fastidio il disordine. Prima ero ragazzino, adesso invecchiando… Rosario è disordinatissimo, in redazione ci sono cose ovunque lui è come un ragazzino”. Fabrizio Biggio si è esibito spesso e volentieri in balletti durante la puntata di Viva Rai Due, e l’intervista a I Fatti Vostri si è conclusa proprio con un tango sulle note della splendida Roxanne, con Lucrezia Lando, insegnante di ballo di Ballando con le stelle.

