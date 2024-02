Fabrizio Boni, chi è il fidanzato di Carlotta Dessì/ Colonna di Sport Mediaset, al suo fianco fino all’ultimo

Fabrizio Boni, chi è il fidanzato di Carlotta Dessì

Fabrizio Boni è il fidanzato di Carlotta Dessì, la giornalista del gruppo Mediaset venuta a mancare a soli 35 anni dopo aver combattuto contro la malattia. Esattamente come Carlotta Dessì, anche Fabrizio Boni è un giornalista Mediaset. In particolare, è una colonna portante di Sport Mediaset e che è rimato accanto alla compagna fino all’ultimo giorno come conferma la nota con cui Mediaset ha espresso il proprio cordoglio per la prematura perdita di Carlotta.

“Ricorderemo la sua passione, l’entusiasmo, il sorriso e la forza con cui ha affrontato gli ultimi terribili mesi. Grande appassionata di calcio, era tifosissima del Cagliari, la squadra della sua città. Oltre a darle grandi soddisfazioni, il lavoro le aveva regalato la gioia della sua vita: il compagno Fabrizio Boni, una delle colonne di SportMediaset, fino all’ultimo al suo fianco. In questo momento di dolore, l’intera redazione si stringe in un forte abbraccio a lui e a tutta la famiglia Dessì. Carlotta resterà per sempre nei nostri cuori”, le parole della nota Mediaset.

Fabrizio Boni, le ultime parole di Carlotta Dessì

Della vita privata di Fabrizio Boni e Carlotta Dessì si sa davvero poco. Tuttavia, in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, Carlotta aveva spiegato come la malattia avesse cambiato non solo la sua vita, ma anche quella della sua famiglia e del compagno Fabrizio che, in silenzio, sta affrontando il suo dolore.

“Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in un caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno“, le parole di Carlotta pronunciate anche quando, a dicembre, era tornata in tv, al fianco di Mario Giordano.

