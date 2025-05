Si è spento a soli 64 anni Fabrizio Borra, noto come il fisioterapista dei vip. Residente a Forlì, a curato e aiutato moltissimi clienti tra cui campioni di carattere mondiale del calibro di Gianmarco Tamberi, Michael Schumacher e Marco Pantani. Non solo, suoi pazienti anche Jovanotti e Roberto Benigni che. a lui si affidavano in seguito a necessità di riabilitazione. Purtroppo, nonostante la giovanissima età Fabrizio Borra era malato da tempo e non è riuscito a far fronte alla grave patologia che lo aveva afflitto.

A commuovere tutti sono state le parole di Gianmarco Tamberi che lo ha ricordato con affetto tramite un lunghissimo post sui social dove racconta l’esperienza di avere Borra come fisioterapista durante tutti questi anni di sport. “Ieri prima di addormentarmi mi rigiravo nel letto pensando alle parole che avrei voluto dirti oggi pomeriggio quando ci saremmo dovuti vedere“, spiega il ragazzo, che ha ammesso di essersi svegliato stamattina con una “coltellata al cuore” dopo aver appreso la notizia della morte del dottore.

Jovanotti, il ricordo di Fabrizio Borra: “Doveva scrivere un libro…“

Gianmarco Tamberi spiega che Fabrizio Borra gli era stato accanto in tutti i momenti in cui si è trovato in difficoltà nel corso della sua carriera, mentre racconta che durante i periodi di massimo successo, il fisioterapista faceva un passo indietro quasi per lasciare spazio vitale al suo amato paziente. Uomo genuino e dal carattere molto dolce, ha curato i grandi del mondo dello spettacolo. Infatti, non aveva solo clienti sportivi ma anche comici e cantanti come Lorenzo Jovanotti e Fiorello, i quali in maniera molto affezionata si affidavano a lui per qualsiasi problema.

In tutto ciò, anche Lorenzo Cherubini ha voluto esprimere parole di cordoglio nei confronti di Fabrizio Borra, ricordando di aver riso e pianto insieme a lui e di aver superato ostacoli molto grandi. Uniti dal 1996, si sono tenuti in piedi a vicenda, sino agli ultimi giorni in cui il fisioterapista era talmente provato dalla malattia da non riuscire più a sostenere nulla: “Prima di ammalarsi un anno fa stava lavorando a un libro per raccontare ai colleghi la sua esperienza con atleti campioni“, racconta Jovanotti. Chissà se quel libro verrà presto pubblicato…