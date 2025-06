Fabrizio Bracconeri, storico volto di ‘Forum’, ha raccontato oggi a La Volta Buona di essere riuscito a perdere ben 60 kg.

Non solo per la prova costume, prendersi cura della propria forma fisica è una costante che si protrae 365 giorni l’anno; oggi, a La Volta Buona, si torna a parlare di diete e soprattutto di storie di personaggi noti che sono riusciti ad ultimare un poderoso percorso dimagrante. Spicca il racconto di Fabrizio Bracconeri – storico volto di ‘Forum’ al fianco di Rita Dalla Chiesa – che era arrivato a pesare 140 kg e, dopo una delicata operazione, è riuscito a seguire un percorso per riuscire a perdere ben 60 kg.

“Bisogna avere anche coraggio per dimagrire; sono sempre stato un po’ rotondo però ad un certo punto, dopo aver fatto alcuni film, ho capito che ero più interessante per le parti da ‘ciccione’ che per le parti da attore o interprete”. Inizia così il racconto di Fabrizio Bracconeri a proposito del momento in cui ha preso coscienza delle problematiche relative al peso e di come potessero sfociare anche nella sua carriera professionale. “Paura di perdere i ruoli? No, alla fine sono ancora qui; infatti ho preso un anno sabbatico per fare l’operazione, una delle prime tipologie per perdere peso”.

Fabrizio Bracconeri ironizza sui kg persi a La Volta Buona: “Grazie alla palestra ho perso…600 euro!”

Proseguendo nel suo racconto a La Volta Buona, Fabrizio Bracconeri ha spiegato come l’operazione da lui effettuata per perdere peso, diversi anni fa, era una delle prime in Italia. “Quando ho fatto l’operazione si trattava di qualcosa di importante, c’è voluto tempo per rimettermi. Io la mattina dopo, con punti e tubi, mi alzai dal letto. Entrò il dottore: ‘Ma chi ti ha fatto alzare, torna subito a letto!’”. Alla fine l’attore e personaggio tv è riuscito nel suo obiettivo seguendo con costanza un percorso che si è protratto nel tempo. “In un mese più o meno ho perso i primi 25 kg, mi sono guardato allo specchio; è una cosa che ti sconvolge. Bisogna entrare nella psicologia del dimagrimento perchè nella testa resti sempre uno che mangia…”. Non poteva poi mancare una chiusura di puro umorismo da parte di Fabrizio Bracconeri: “In palestra vuoi sapere quanto ho perso? 600 euro!”.