Fabrizio Bracconeri: “Verdone? Non mi ha più chiamato”/ “Al posto di Fazio…”

Fabrizio Bracconieri e l’inizio della carriera con Carlo Verdone

Fabrizio Bracconieri ripercorre la propria carriera in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica. Sono tanti gli aneddoti che tira fuori dai cassetti dei ricordi, ma tra tutti c’è quello legato a Carlo Verdone, uno dei registi italiani più amati e apprezzati dal pubblico, ma anche dalla critica e dagli attori. Proprio con Verdone, Fabrizio Bracconieri ha mosso i primi passi nel cinema quando aveva solo 18 anni. Di quell’esperienza ha un ricordo incredibile così come di Carlo Verdone anche se i due, poi, non hanno più avuto la possibilità di lavorare insieme.

“Verdone è un grande. Ce ne sono pochi come lui che riescono a scoprire i personaggi e poi a valorizzarli. A me spiegò dalla A alla Z quello che dovevo fare sul set. Non avevo nemmeno 18 anni. Mi ricordo che nella scena del film in cui guido una macchina rossa non avevo ancora la patente. Poi non abbiamo fatto più nulla insieme. Deve chiederlo a lui. Forse non è capitata l’occasione giusta. La farei subito una parte per lui. Dopo più di 40 anni sarebbe bello”, le parole dell’attore a La Repubblica.

Fabrizio Bracconieri e il dopo Fabio Fazio in Rai

Tra le notizie che hanno fatto più scalpore negli ultimi giorni è sicuramente l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai. Proprio dell’addio di Fazio alla Rai ha parlato anche Fabrizio Bracconieri che, ai microfoni de La Repubblica, ha dichiarato quanto segue: “Tutti si stracciano le vesti perché Fabio Fazio se ne va a Discovery. Parliamoci chiaro: lui non è stato cacciato ma se ne va a prendere una decina di milioni. Poi Fazio è bravissimo, ma con i mezzi che ha la Rai lo posso fare pure io quel programma. Io sono a disposizione e sono contento che ci sia un ricambio, era ora. Anche se forse mi piacerebbe più tornare a Mediaset che considero un po’ la mia casa”.

Infine, svela di avere in mente un progetto dal titolo “Bracco show” che richiama il format A muso duro, in onda sul canale YouTube “Antipathy Media” in cui intervista faccia a faccia personaggi famosi.











