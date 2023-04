Fabrizio Capucci e Johnny Dorelli ex mariti Catherine Spaak/ Figli Sabrina e Gabriele

Fabrizio Capucci, primo marito Catherine Spaak: la figlia Sabrina

Catherine Spaak, scomparsa un anno fa il 17 aprile 2022, si è sposata quattro volte. A 15 anni l’attrice si trasferì in Italia per girare il girare il film “Dolci Inganni” di Alberto Lattuada. Due anni più tardi, sul set della pellicola La voglia matta, conobbe Fabrizio Capucci, fratello dello stilista Roberto Capucci: “Ci innamorammo e restai incinta”, ha raccontato la Spaak a Il Giornale. Era il 1962 e lei aveva 17 anni: “Per la mentalità dell’epoca era uno scandalo. Per di più, in un Paese straniero lontano dai familiari”.

Catherine Spaak, com’è morta e malattia/ Tre icuts, "un lungo calvario"

Per placare lo scandalo, dovettero sposarsi. Sabrina Capucci, figlia dei due attori, è stata al centro di una lunga disputa tra i suoi genitori. Dopo travagliate vicende familiari, Sabrina fu affidata al padre. Madre e figlia sono riuscire a ricostruire un rapporto, poco prima della morta di Catherine Spaak: “Un rapporto difficile tra madre e figlia, non si sono frequentate per una quarantina di anni. E io ho cercato, riuscendovi, a farle riavvicinare: negli ultimi mesi di vita di Catherine, Sabrina è stata accanto alla madre, si sono riappacificate”, ha detto Agnes, sorella dell’attrice, come riporta IoDonna.

Catherine Spaak, com'è morta e malattia/ "Emorragia? Non vedevo e non camminavo…"

Johnny Dorelli, ex marito Catherine Spaak: il figlio Gabriele Guidi

Catherine Spaak si è sposata per la seconda volta con Johnny Dorelli, conosciuto nel musical televisivo “La vedova allegra”. I due attori si sposarono nel 1972 ed ebbero un figlio, Gabriele. Il matrimonio durò sette anni, fino al 1979. Un rapporto non sempre felice: “Avevo problemi di salute, anoressia, andai in analisi, non riuscivo a lavorare. Ero sposata con Johnny Dorelli che non aveva piacere che lavorassi. Diceva: ce n’è già uno e basta”, ha raccontato l’attrice, come riporta il Corriere della Sera. Gabriele Guidi, figlio della Spaak e Johnny Dorelli, ha sposato l’attrice Antonia Liskova: “Sono persone estremamente semplici, lontani anni luce dal divismo inutile, superficiale e superfluo. Con Gabriele hanno fatto un ottimo lavoro: se lui è persona onesta e coerente, il merito è soprattutto loro”, ha detto l’attrice a Oggi, parlando dei genitori del compagno.

LEGGI ANCHE:

Vladimiro Tuselli, marito Catherine Spaak/ Lei: "non mi aspettavo di innamorarmi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA