Fabrizio Cassata, chi è il marito di Justine Mattera/ Lei: “Ci stavamo sgretolando, ma poi un giorno…”

La storia d’amore tra Fabrizio Cassata e Justine Mattera, la showgirl: “Da quando l’ho incontrato…”

Fabrizio Cassata e Justine Mattera sono marito e moglie dal 2009. Dalla loro relazione sono nati i figli Vivienne Rose e Vincent, a cui sono entrambi legatissimi. Fabrizio e Justine sono partiti subito in quarta, anche se la showgirl italo-americana ha raccontato che all’inizio il marito era gelosissimo del suo primo marito. “Era geloso del mio ex Paolo Limiti… poi sono diventati amici”, la confessione della showgirl in una intervista a Nuovo. La coppia, dopo tanti anni insieme, è ancora molto unita e affiatata.

Jessica, come sta la sorella di Justine Mattera dopo il trapianto?/ "Dovrà assumere farmaci per sempre"

Da quando ha incontrato Fabrizio, Justine si sente cambiata da tanti punti di vista. “Da quando ho conosciuto Fabrizio sono diventata una vera sportiva. Mi piace molto correre, faccio maratone, vado in bici, amo il triathlon”, ha raccontato Justine al Giornale di Sicilia. Non sono mancati i momenti difficili nella loro relazione, soprattutto dopo la nascita del primo figlio. “Tra noi regnavano tensione, nervosismo, insoddisfazione e la nostra relazione si sgretolava giorno dopo giorno davanti ai nostri occhi”.

Paolo Limiti, ex marito di Justine Mattera/ La showgirl racconta: "Ecco perché finì tra noi"

Justine Mattera e la crisi superata col marito Fabrizio Cassata: “La svolta col secondo figlio…”

“La svolta è avvenuta con il secondo figlio. Quando ho smesso di mettermi davanti a tutto e a tutti e mi sono resa conto che, nonostante amassi il mio lavoro, la cosa a cui tenevo di più fosse la mia famiglia. Così abbiamo lasciato a Roma e siamo tornati a Milano”, ha raccontato Justine Mattera. Così tra lei e il marito Fabrizio Cassata è tornato il sereno, anche se nel corso della loro relazione ci sono stati altri episodio curiosi.

Una volta lui aveva bloccato sui social l’ex marito di Justine per gelosia, mentre lei si era insospettita per un messaggio ricevuto da Fabrizio: “Lui aveva lasciato lì il suo telefonino e, all’improvviso, gli è arrivato un messaggio: ‘Allora, ci vediamo?’. Era una signora che aveva sbagliato destinatario”.

Justine Mattera dopo l'intervento della sorella Jessica/ Il messaggio su Instagram: "Nuovo cuore, nuova vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA