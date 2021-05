Fabrizio Cassata, marito Justine Mattera/ “Era geloso del mio ex Paolo Limiti”

Fabrizio Cassata è il marito di Justine Mattera. La showgirl italo-americana, precedentemente legata a Paolo Limiti, e l’imprenditore si sono sposati nel 2009: “Era geloso del mio ex Paolo Limiti… poi sono diventati amici“, ha svelato la Mattera a Nuovo. La coppia ha avuto due figli Vivienne Rose e Vincent. Fabrizio Cassata ha una passione per i tatuaggi ed è un grande sportivo. È proprio il marito che ha trasmesso a Justine e ai figli la passione per la bicicletta: “Da quando ho conosciuto Fabrizio sono diventata una vera sportiva. Mi piace molto correre, faccio maratone, vado in bici, amo il triathlon”, ha raccontato Justine al Giornale di Sicilia. In occasione della festa del papà, infatti, ha pubblicato una foto dell’intera famiglia sulle due ruote: “A chi condivide le sue passioni ogni giorno. Buona festa del papà”. Mentre la Mattera è molto attiva sui social, Fabrizio Cassata è molto più schivo: il suo profilo Instagram è privato.

Justine Mattera/ “Da grande? Prof di italiano, col mio corpo ho sempre scherzato”

Fabrizio Cassata: la crisi con Justine Mattera

Qualche tempo fa, sulle pagine di Nuovo, Justine Mattera ha rivelato che è stata proprio la nascita del suo secondo figlio a salvare il matrimonio con Fabrizio Cassata: “Tra noi regnavano tensione, nervosismo, insoddisfazione e la nostra relazione si sgretolava giorno dopo giorno davanti ai nostri occhi. La svolta è avvenuta con il secondo figlio: quando ho smesso di mettermi davanti a tutto e a tutti e mi sono resa conto che, nonostante amassi il mio lavoro, la cosa a cui tenevo di più fosse la mia famiglia. Così abbiamo lasciato a Roma e siamo tornati a Milano”. Spesso la showgirl viene criticata per le foto che pubblica sui social, che però prima ricevono sempre l’approvazione del marito: “Comunque, se ho qualche dubbio, prima di pubblicare mi consulto con mio marito, chiedendogli se la foto che sto per mettere online lo infastidisce”, ha svelato a Vero.

LEGGI ANCHE:

Justine Mattera/ Le critiche sui social? "Spiazza che a 50 anni puoi essere bella"Justine Mattera al Grande Fratello Vip?/ "Superato il provino come concorrente ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA