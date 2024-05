Fabrizio Cherubini, chi è l’ex compagno di Alessia Fabiani/ Le accuse di maltrattamenti e l’assoluzione

Fabrizio Cherubini, chi è l’ex compagno di Alessia Fabiani: le accuse di maltrattamenti

Fabrizio Cherubini è l’ex compagno di Alessia Fabiani, la soubrette ed ex Letterina che oggi pomeriggio si racconterà a La volta buona da Caterina Balivo, su Rai 1. Un’intervista in cui parlerà principalmente di carriera e che potrebbe riservare dichiarazioni anche sulla sua vita privata, impreziosita dalla presenza di due splendidi figli, Kim e Keira, nati nel 2012 dall’unione con l’imprenditore. La showgirl e l’ex compagno si sono fidanzati nel 2009 e si sono lasciati nel 2017 e, negli ultimi anni, sono stati al centro di una delicata disputa giudiziaria.

Alessia Fabiani lo aveva infatti denunciato per lesioni e maltrattamenti, accusandolo di violenza domestica e portandolo a processo. La vicenda è finita in tribunale ma, pochi mesi fa, la querelle si è ribaltata: l’imprenditore è stato assolto in primo grado lo scorso febbraio, mentre la showgirl è stata indagata per falsa testimonianza.

Alessia Fabiani e l’assoluzione dell’ex compagno: “Una doccia gelata“

Alessia Fabiani ha commentato con profonda amarezza l’assoluzione dell’ex compagno, Fabrizio Cherubini, in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso febbraio: “Dovevo presentarmi in aula con i punti di sutura, per essere presa sul serio? Quando ho saputo che il mio ex non è stato condannato, per me è stata una doccia gelata, non me lo aspettavo, è andato tutto al contrario. C’erano le foto, i certificati, i referti, la prognosi di 20 giorni, non è bastato. Non si vedevano i lividi nel filmato? E certo, c’era un evento, mi hanno truccata. Mi sento beffata, sono disperata, io ho detto solo la verità“.

L’ex Letterina si è sentita lesa dall’assoluzione dell’ex e non ha alcuna intenzione di arrendersi: “Aspetto di leggere le motivazioni della sentenza per capire. Poi farò appello, se necessario andrò fino in Cassazione. Sono serena, ho fiducia nei giudici, metto le mie mani sul fuoco, dimostrerò che sono io la vittima. Chi dice la verità non ha mai paura“.











