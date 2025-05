Alessia Fabiani, che prenderà parte alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi dopo tanti anni lontana dal mondo della televisione, è pronta a farsi conoscere nuovamente, raccontando qualcosa in più di sé. La showgirl e attrice, che è stata molto attiva negli anni Novanta e Duemila in televisione, ha anche due bambini, un maschietto e una femminuccia, nati nel novembre del 2012. Loro si chiamano Kim e Keira e sono venuti al mondo dell’amore con il suo ex Fabrizio Cherubini. La storia con l’ex marito di Alessia Fabiani non è finita affatto bene. Lei lo ha infatti denunciato per violenza domestica ma ha perso la causa in primo grado. “C’erano le foto, i certificati, i referti, la prognosi di 20 giorni, non è bastato” ha raccontato Alessia, spiegando che i lividi non si vedevano solamente perché era stata truccata per un evento.

Fabrizio Cherubini, ex marito di Alessia Fabiani, è un ristoratore di Roma. I due sono stati insieme dal 2008 al 2015 e hanno messo al mondo Kim e Keira, i due gemellini avuti nel 2021. “Penso che contro di me ci sia stato un pregiudizio perché sono una donna di spettacolo” ha raccontato ancora Alessia Fabiani dopo aver perso la causa contro l’ex marito.

Come ha spiegato Alessia Fabiani, dopo aver perso la causa contro il suo ex marito, lui è diventato violento e aggressivo qualche anno dopo l’inizio della loro storia. L’ex marito di Alessia Fabiani, secondo quanto raccontato da lei, la sminuiva psicologicamente, dicendole che non valeva niente come donna e come madre, nonostante lei avesse cresciuto da sola i suoi bambini. Alessia Fabiani, dunque, ha raccontato una realtà fatta di violenza e aggressioni.

Il suo ex marito si è difeso e ha spiegato di essere stato lui quello picchiato: sarebbe successo dopo che la moglie è rientrata a casa in piena notte senza dare giustificazioni, anzi, inventando scuse. Insomma, la loro storia non è terminata affatto bene. Fortunatamente i loro figli, Kim e Keira, hanno un buon rapporto con entrambi. Oggi i due, dodicenni, sognano di seguire le orme della mamma: hanno già cominciato, infatti, a ricoprire i primi ruoli in film vari.

