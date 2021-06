Fabrizio Cilli “Drogato e abusato da una finta manager”/ Sfogo dell’ex Uomini e Donne

Fabrizio Cilli, ex cavaliere di Uomini e Donne che ha corteggiato Gemma Galgani, sarebbe stato drogato e abusato da una finta manager e di aver denunciato la donna in questione come fa sapere Biccy. Il racconto dell’ex cavaliere del trono over ha fatto immediatamente il giro del web lasciando gli utenti stupefatti. “Sono stato contattato da una manager per prendere parte ad una trasmissione televisiva. Sono andato nel suo appartamento e dopo aver sorseggiato dell’acqua ho avuto dei problemi alla vista. Ho iniziato a vedere offuscato e poco dopo sono svenuto. Sono caduto a terra e mi sono rotto il menisco del ginocchio destro. Dopo dieci ore mi sono risvegliato nel suo letto. Sono stato drogato da una manager in cambio di favori a letto e mi ha anche detto: non ti crederà nessuno quando lo racconterai”, ha raccontato l’ex cavaliere.

La denuncia dell’ex cavaliere di Uomini e Donne Fabrizio Cilli

Attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, oltre a mostrare i vari articoli di glog e siti internet che hanno dato risalto alla vicenda, come fa sapere ancora Biccy, Fabrizio Cilli ha svelato di aver denunciato la finta manager di cui sarebbe stato vittima. “Come avevo annunciato sono stato dai carabinieri a denunciare la presunta manager o colei che si fa passare per tale. Mi hanno detto che ha già truffato altri due di Uomini e Donne. Lei fa questi contratti falsi scaricati da internet. La signora lavora senza partita iva, adesca le persone in casa e poi dopo le droga e le addormenta”, ha raccontato ancora l’ex cavaliere che ha poi continuato così il suo racconto – “Quando mi sono svegliato mi sono trovato questi segni. Mi ha morso, non so bene cosa abbia fatto. Mentre dormivo mi ha tirato delle forchettate. Sono tutto segnato addosso, per non parlare del taglio. Ho lividi e segni ovunque, mi ha rovinato fisicamente e psicologicamente”.

