FABRIZIO CORONA A GILETTI/ Per il papà morto: “Ti hanno fatto uno schifo, ma tu…”

Sono ore di grande dolore per Massimo Giletti, il giornalista de La7 che piange la morte del padre Emilio, deceduto all’età di 90 anni. Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti dal conduttore in questo momento così difficile per la vita di un uomo, ma ce n’è uno che forse Giletti apprezzerà più degli altri perché porta la firma di Fabrizio Corona. Nessuna volontà di spettacolarizzare, soltanto il desiderio di manifestare la propria vicinanza all’uomo che gli ha dato una grande occasione in un momento molto complicato. C’è questo dietro il post pubblicato su Instagram dall’ex re dei paparazzi, che da Giletti – prima del nuovo arresto – era stato coinvolto nella sua trasmissione “Non è l’Arena” in qualità di “inviato d’assalto”, realizzando servizi giornalistici “al limite” come quello nel bosco della droga di Rogoredo.

FABRIZIO CORONA: IL MESSAGGIO A MASSIMO GILETTI

Fabrizio Corona ha voluto spendere per l’amico Massimo Giletti parole al miele, sottolineando che il loro rapporto umano non si è interrotto neanche dopo la fine dell’intesa lavorativa. Ecco quanto dichiarato da Corona sui social a commento di una foto dello stesso Giletti: “TI STIMO COME UOMO, COME GIORNALISTA, COME PERSONA, PER QUELLO CHE HAI FATTO, PER QUELLO CHE SEI DIVENTATO E PER COME HAI REAGITO ALLO SCHIFO CHE TI HANNO FATTO. SEI USCITO PIÙ FORTE E PIÙ VINCENTE DI PRIMA PERCHE’ TU SEI “IL GIORNALISTA”. Ti sono vicino e grazie per esserci stato sempre per me in silenzio e in disparte in questi difficili 9 mesi. Ti voglio veramente bene e ti porto nel cuore. #massimogiletti#emiliogiletti“. Un messaggio, quello di Corona verso Giletti (che qui riportiamo con tanto di maiuscole e hashtag), intriso di amicizia e stima: parole che il conduttore non potrà che apprezzare.

