Fabrizio Corona a Non è l’Arena/ Dal caso Genovese al gossip sul suo matrimonio…

Fabrizio Corona torna a Non è l’Arena. L’ex re dei paparazzi è ormai un ospite fisso di Massimo Giletti, che lo ha dapprima invitato per parlare del suo nuovo libro e poi per affrontare insieme il caso Genovese. Proprio su questo tema dovrebbe tornare oggi, visto che il programma di La7 tornerà ad occuparsi dell’imprenditore arrestato per stupro. Ma non è escluso che sfiori anche argomenti personali, come le voci riguardanti un suo imminente matrimonio. Se lui ha smentito tutto, invitando i fan a non credere a tutto ciò che viene scritto e detto sul suo conto, d’altra parte c’è la presunta futura sposa, tale Lia Del Grosso, che su Instagram ha pubblicato una nuova foto. Non una qualunque, ma quella di due fedi. «Quanto tempo è per sempre? A volte solo un secondo. E quanto tempo è un secondo? Quando ami, un’eternità», la didascalia scelta. Non sappiamo se il riferimento è a Fabrizio Corona, né è chiaro se ci sia davvero una relazione tra i due, ma proprio Fabrizio Corona oggi potrebbe far chiarezza in tal senso.

FABRIZIO CORONA A NON È L’ARENA DOPO LE POLEMICHE

Le partecipazioni di Fabrizio Corona a Non è l’Arena comunque fanno discutere. In occasione dell’ultima puntata, ad esempio, ha tirato in ballo Carlo Cracco, che nulla ha a che fare con il caso Genovese. E infatti il famoso chef ha risposto tramite i suoi avvocati, costringendo La7 a rimuovere la parte del programma in cui veniva fatto il suo nome. Anche Selvaggia Lucarelli, che in qualche occasione è stata ospite di Massimo Giletti, ha criticato Fabrizio Corona per il suo intervento. «Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di fare la morale sul caso Genovese, di fargli lanciare accuse a Carlo Cracco (connivenza), Cracco che è stato pagato per un catering. È una cosa gravissima», ha scritto su Twitter prima di dedicare un intero editoriale all’ex agente fotografico e alla sua partecipazione al programma di La7. Considerando l’eco e le reazioni suscitate, ci aspettiamo altre scintille oggi da Fabrizio Coorna a Non è l’Arena.



