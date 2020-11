Fabrizio Corona a Non è l’Arena/ “Parlo io!”, Nina Moric “dirai i soldi che mi devi?”

Dopo l’ultimo controverso collegamento con Live Non è la d’Urso, l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, torna da Massimo Giletti, nella puntata di Non è l’Arena in onda su La7 questa domenica 15 novembre. Ad annunciarlo a mezzo Instagram è stato lo stesso Corona che ha messo in guardia i suoi follower: “Preparatevi domenica sera 15 novembre parlerò di tutto, ma proprio tutto”, ha esordito. “La mia vita. La mia storia. Io. Il mio essere e la mia verità. Senza filtri. Senza blocchi. Con tutto me stesso”, ha proseguito. Parole che, come si domanda anche Dagospia, potrebbero rappresentare una frecciatina proprio alla conduttrice Barbara d’Urso che nell’ultimo collegamento durante la sua trasmissione della domenica sera, dopo il duro sfogo contro l’ex Nina Moric aveva deciso per il bene di tutti, in particolare del figlio Carlos, di interrompere l’ospitata a distanza. In quell’occasione Fabrizio aveva proseguito il suo sfogo in una diretta Instagram dai toni accesissimi. Corona sarà presente proprio nella trasmissione di La7 nel medesimo giorno in cui va in onda il programma di Barbara d’Urso e per l’occasione ha annunciato anche la presenza insieme a lui di Asia Argento, sua ex fiamma.

FABRIZIO CORONA DA MASSIMO GILETTI, NINA MORIC ALL’ATTACCO

Con un nuovo posto Instagram, Fabrizio Corona ha rinnovato l’appuntamento con Non è l’Arena scrivendo: “Domenica sera ore 21.30 su La7 da Massimo Giletti parlo io!!! Vi spiego ‘Come ho inventato l’Italia’. Tenetevi pronti”, chiaro riferimento al suo ultimo libro e annunciando un vero spettacolo. Dopo aver dato l’appuntamento a domenica però, come riporta il portale Dagospia, non si è fatto attendere l’intervento della ex moglie e madre di suo figlio, Nina Moric, che è tornata all’attacco commentando su Instagram: “Quindi racconterai anche quanti soldi mi devi? Ti ricordo che la cifra è di sei zeri oppure continuerai a diffamarmi per pulire la tua immagine come “hai distrutto l’Italia”. Parole al veleno che evidenziano la natura dell’attuale rapporto tra Fabrizio Corona e la donna, la quale ha usato spesso i social per lanciare pesantissime accuse al suo ex anche in riferimento al figlio Carlos.

