Fabrizio Corona a Torino, folla di fan: arriva la polizia/ Ma è solo un sosia, lui…

Caos a Torino per l’arrivo di Fabrizio Corona. E’ bastato un annuncio sui social per scatenare l’entusiasmo dei fans dell’ex re dei paparazzi che si sono radunati in Via Po per l’inaugurazione nel capoluogo piemontese del primo negozio monomarca Adalet, la linea di abbigliamento e di accessori sportivi di Fabrizio Corona. La folla numerosa presente nella via di Torino ha spinto la polizia a raggiungere il luogo per evitare assembramenti. Tanti i curiosi che, dopo aver ascoltato il messaggio sui social che recitava “Vi aspettiamo oggi”, si sono radunati in via Po a Torino sperando di vedere l’ex marito di Nina Moric. Di fronte all’arrivo di un uomo tatuato, con una felpa e occhiali da sole, l’entusiasmo è salito alle stelle costringendo la polizia ad intervenire. L’uomo in questione, però, non era Fabrizio Corona, ma un sosia.

FABRIZIO CORONA A CASA AI DOMICILIARI

Le persone che si sono radunate davanti al negozio Adalet per l’inaugurazione a Torino, però, non hanno visto e incontrato Fabrizio Corona che era a casa sua, a Milano, ai domiliari. Per l’inaugurazione del primo negozio Adalet a Torino, così, la folla di curiosi si è accontentata di un sosia dell’ex re dei paparazzi che si è presentato con un look simile a quello che, solitamente sfoggia Corona, con il volto coperto dalla mascherina. Nel frattempo, sul proprio profilo Instagram, l’ex re dei paparazzi ha pubblicato un video sfoggiando muscoli, tatuaggi e capelli ribelli augurando buon weekend a tutti i suoi followers, sempre più numerosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)





© RIPRODUZIONE RISERVATA