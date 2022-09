Fabrizio Corona, account Instagram disattivato dopo accuse a Totti e Ilary/ Spunta la chat con Francesco…

Fabrizio Corona, account Instagram disattivato dopo accuse a Totti e Ilary: cos’è accaduto?

Fabrizio Corona è scomparso da Instagram. Proprio dopo aver lanciato vere e proprie dichiarazioni bomba su Francesco Totti e Ilary Blasi, il profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi risulta non più accessibile e presente sul noto social. Cos’è accaduto? Un mistero che non trova al momento spiegazione visto che Corona non è intervenuto sulla questione, né personalmente, né attraverso la pagina di Atena Agency, la sua agenzia di spettacolo.

Sono altrettanto misteriose le motivazioni di quanto accaduto: è stato lo stesso Corona a disattivare il suo account oppure è incappato in qualche problema con Instagram, magari per una violazione al regolamento? Difficile dirlo al momento, l’unica certezza è che, al momento in cui scriviamo, se proviamo a cercare il profilo ufficiale di Corona su Instagram la pagina è inesistente.

Fabrizio Corona e la chat su Instagram con Totti

Stupisce ovviamente il tempismo di questa vicenda. Nelle ultime ore l’ex re dei paparazzi si è infatti scatenato in dichiarazioni scottanti e accuse agli ex coniugi Totti, attaccando in particolar modo Ilary Blasi, ricordando la loro celebre lite in diretta al Grande Fratello Vip.

Uno degli ultimi post condivisi da Fabrizio Corona prima che il suo account fosse disattivato citava ancora l’ex coppia e portava a galla un dettaglio particolarmente interessante. Nel particolare Corona ha postato lo screen di un contatto ricevuto proprio da Francesco Corona su Instagram. La chat non vede alcuna frase ma solo un tentativo di conversazione avviato proprio dall’ex calciatore. Corona ha ripostato l’immagine mostrando un punto interrogativo.

