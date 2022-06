Fabrizio Corona annuncia il matrimonio/ “Sposo Sara Barbieri, vorrei anche un figlio”

Fabrizio Corona si sposa, e lo annuncia tramite una chiacchierata con il settimanale Chi. Intervistato da Capri, splendida località campana, l’ex re dei paparazzi confessa: “Di questa ragazza non ho mai parlato, con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato… Ma siamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos”. Il riferimento è a Sara Barbieri, modella affermata di soli 22 anni, che il settimanale diretto da Alfonso Signorini definisce fiorentina di buona famiglia. “Sara è importante – continua Fabrizio Corona – è diversa, si, lei è una storia importante per me”.

La differenza di età non lo spaventa: “Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Infatti questa con lei è sicuramente una delle più belle storie d’amore che ho mai vissuto nella mia vita, ho progetti seri con Sara. Farei anche un figlio con Sara”. Una storia così importante che Fabrizio Corona è pronto anche al matrimonio: “Matrimonio? Certo, io Sara la sposo, noi due ci sposiamo. Arrivato a questa età ha un significato un po’ più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nullatenente. Io sono un buon partito, ma non sulla carta”.

FABRIZIO CORONA ANNUNCIA IL MATRIMONIO CON SARA BARBIERI: “FINO A TRE GIORNI FA ERO AI DOMICILIARI…”

“Quando saranno celebrate? A settembre – ha continuato Fabrizio Corona – magari ottobre, non lo so bene saranno intime, familiari, ma devo ancora capire, anche dove mi trovo”. E le nozze non sono solo il prossimo step importante della vita dell’ex di Nina Moric, che ha diversi progetti di vita in programma: “Sono stato in carcere e ai domiciliari fino a tre giorni fa. Ho i miei pensieri, certo: fra un po’, a cinquant’anni, con Sara voglio trasferirmi a vivere in America, è il mio sogno, ho un anno e mezzo per realizzarloe già lo sto facendo”. Poi Fabrizio Corona ha concluso: “Ma io non facevo il bagno al mare dal 2018… Belen spesso mi chiede: “Ma come fai a non impazzire?”. Ma io il mare ce l’ho dentro”.

