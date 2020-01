Fabrizio Corona assolto/ Processo per mantenimento del figlio: “La giustizia trionfa”

Oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, si è svolto a Milano un processo a carico di Fabrizio Corona, accusato di non aver rispettato gli obblighi di mantenimento di suo figlio Carlos Maria: la vicenda riguarda i pagamenti dell’anno tra aprile 2014 e aprile 2015, quando l’ex re dei paparazzi era in carcere. Parliamo di assegni di circa 4.500 euro al mese, denaro che l’ex moglie Nina Moric non avrebbe ricevuto in quel lasso di tempo. Ma il verdetto dei giudici ha sorriso a Corona, come annunciato dal suo avvocato Ivano Chiesa: «Bene, il giudice lo ha assolto in predi battimento che vuol dire prima ancora di cominciare il processo. D’altro canto chi sa quanto bene vuole Fabrizio al suo figliolo non poteva che aspettarsi questo risultato. Comunque è una bella notizia: ogni tanto, ogni tanto, la giustizia trionfa!».

FABRIZIO CORONA ASSOLTO NEL PROCESSO PER MANCATO MANTENIMENTO DEL FIGLIO

Soddisfatto anche Fabrizio Corona, che ha commentato brevemente su Instagram: «Ogni tanto buone notizie!». Il processo in questione aveva acceso vibranti discussioni nel corso degli scorsi mesi, anche se ad un certo punto si era parlato di un possibile accordo per l’affidamento congiunto del ragazzo davanti ai giudici della Corte d’Appello di Milano. Dopo gli scontri mediatici e non, Corona e Nina Moric avevano ritrovato la serenità ed avevano deciso di mettere al primo posto il benessere e la serenità di Carlos Maria. Ora arriva questa buona notizia per l’ex re dei paparazzi, che spesso condivide sui social network momenti di quotidianità con il figliolo, sempre al centro dei suoi pensieri…

