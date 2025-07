Fabrizio Corona contro Temptation Island: la conduttrice risponde all'ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona si scaglia contro il viaggio nei sentimenti di Filippo Bisciglia. L’ex re dei paparazzi ha tuonato nelle scorse ore contro Temptation Island, il programma di Canale Cinque che sta riscuotendo come sempre grande successo sul piccolo schermo. Temptation Island si scaglia contro gli autori e il format di Canale Cinque, dopo che nelle scorse ore alcune dichiarazioni di vecchi concorrenti del programma hanno sollevato un grande polverone sulla trasmissione.

Fabrizio Corona ha accusato la trasmissione di spettacolizzare il dolore, puntando il dito contro i fatti narrati e le storie coinvolte. Un pensiero che sembra aver trovato d’accordo anche Barbara D’Urso, per la quale Fabrizio Corona ha speso delle importanti parole in una chat Whatsapp poi pubblicata e data in pasto ai social. “Tornerà anche il tuo momento” ha scritto il re dei paparazzi. “Sei l’unico che ha il coraggio di dirlo” ha ribadito Barbarella rispondendo con un cuore allegato al messaggio.

Fabrizio Corona rivela i tradimenti di Raoul Bova

Non è finita qui, perché il re dei paparazzi nelle ultime ore è tornato alla carica sparando a zero anche contro Raoul Bova, fresco di addio con la moglie Rocio Munoz Morales. Secondo Fabrizio Corona, Raoul Bova avrebbe tradito la moglie con la giovane modella Vittoria Ceretti, che ha però prontamente smentito tutto sull’accaduto.

“Quando Corona era a casa di questo mio amico, io non ho mai fatto nessuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio. Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò”. Il ciclone Corona non si arresta e non sono da escludere nuovi botta e risposta nelle prossime ore, con il re dei paparazzi che non ha risparmiato l’attore e neanche Temptation Island

