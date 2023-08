Fabrizio Corona: “Avranno un nano in giardino…”/ L’affondo sul cast dei concorrenti al Grande Fratello

Grande Fratello, Fabrizio Corona replica allo spoiler TV sui concorrenti del reality

Manca poco al via al rinnovato Grande Fratello, la nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, e intanto Fabrizio Corona rilascia una prima reaction piuttosto aspra allo spoiler sul cast dei neo gieffini. Nell’attesa generale dell’occhio pubblico per il preannunciato ritorno del Grande Fratello, la cui nuova stagione é prevista in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity a partire dall’11 settembre 2023, spunta online il totonomi dei gieffini ufficiali e il ritrovato “re dei paparazzi ” non lesina un’opinione personale, a caldo, infiammando il gossip made in Italy. Nella rosa dei papabili concorrenti ufficiali in corsa al neo Grande Fratello, nel cui cast é previsto un parterre di vip e nip, é anticipato tra i primi nomi quello di Giampiero Mughini.

Fabrizio Corona sentenzia sul primo concorrente para-ufficiali del Grande Fratello

Opinionista e giornalista TV, Giampiero Mughini, insieme a Grecia Colmenares e Alex Schwazer, é tra i primi nomi indicati da giornali e siti di gossip come concorrenti ufficiali del gioco della Casa più spiata d’Italia.

Tuttavia, a prima firma di Il sussidiario.net c’é da dire che é ancora presto per ritenere ufficiale la rosa dei gieffini dettata dal totonomi del gossip made in Italy. Sarà la produzione del reality, di cui é parte integrante la società di trasmissione Mediaset e il conduttore Alfonso Signorini, a svelare i nomi dei concorrenti per lo start del Grande Fratello. E, intanto, il re dei paparazzi commenta il primo papabile nome gieffino di Giampiero Mughini in corsa al GF, menzionando Il corriere come la fonte dell’anticipazione ripresa sul reality show. “Così avranno un nano per il giardino”, é la amara sentenza che il re dei paparazzi rilascia via Instagram stories. Insomma, sembra che Fabrizio Corona voglia imporsi come capobanda della polemica web esplosa via social, a contestazione della vociferata quota vip nel cast dei concorrenti del Grande Fratello.

