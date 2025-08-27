Elodie e Belen, la rivelazione bollente di Fabrizio Corona: “L'hanno fatto”. Il re dei paparazzi muove accuse pesantissime alla cantante.

Fabrizio Corona continua con il suo grande successo a “Falsissimo“, podcast dove svela la sua verità dietro ad alcuni scenari, a partire dalla cronaca come il caso Garlasco fino ad arrivare al gossip, come l’ultima puntata su Elodie dedicata al ‘Pride’. Qui, si è concentrato a rivelare alcuni retroscena tra personaggi del mondo dello spettacolo come Marco Mengoni, Francesca Pascale, Paola Turci e tanti altri, ma ha criticato duramente diverse canzoni a tema LGBTQ+ definendole mosse di marketing mal riuscite.

Raoul Bova, oscurati gli audio con Martina Ceretti/ ‘Sconfitto’ Fabrizio Corona: “Ha vinto la verità”

“Elodie, madrina di questo mondo, con una carriera allucinante, troppe cose fatte, scelta sbagliatissima di passare a Lorenzo Prosocco che l’ha rovinata, creandone un personaggio come quello dei circhi del Pride”, dice Fabrizio Corona della cantante, “Foto sempre nuda. Prima era una ragazza semplice”. Poi muove accuse pesantissime sulla cantante, convinto che la questione Pride legata a Elodie sia solo una grande montatura mediatica. Andiamo a vedere cos’ha detto.

Stefano De Martino torna con Belen?/ Voci choc su reazione della fidanzata Caroline Tronelli: “La minaccia…”

Fabrizio Corona senza freni su Elodie: “Lo fai solo per interesse, non sei vera“

Dopo la bufera sul caso Bova, Fabrizio Corona ha accusato Elodie di essere cambiata radicalmente rispetto al passato e di essere andata ‘a letto’ con numerose ballerine del mondo dello spettacolo, attrici con cui recita, e anche una famosissima showgirl che tempo fa era molto più famosa di lei: “Se continui a fare questo con tutte, perché hai un fidanzato (Iannone ndr) che ti permette di fare tutto questo, ed è complice in questo non c’è niente di male, ma se vai al Pride, ballare perché il tuo essere icona, devi dire la verità”, continua. “Non devi fare il finto bacio lesbo come quello di Madonna e Britney Spears, non ti devi nascondere, perché quello che fai, lo fai solo per interesse e non sei vera, sei falsa e sfrutti le persone dei diritti LGBTQIA+, perché ti servono. Questo mondo fa schifo, vergogna”.

Caso Bova, Fabrizio Corona non si ferma: "Tradimento con altre dieci donne"/ "Audio illegali? Faccio ricorso"

Nel nuovo episodio Fabrizio Corona si è dunque concentrato a sviscerare e dire la sua sull’omosessualità di molti personaggi del mondo dello spettacolo ammettendo lui stesso di aver avuto esperienze di questo tipo. Non solo, durante la sua ramanzina su Elodie, pare che il Re dei Paparazzi abbia lasciato intendere che la cantante fosse stata anche con Belen, parlando di un rapporto con la ‘showgirl più famosa dell’epoca’. Chiaramente non ha fatto nomi, ma chi ha orecchie, ha inteso.