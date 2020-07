Fabrizio Corona: “buon compleanno Nina Moric, donna meravigliosa”/ “Sii felice e…”

Fabrizio Corona augura buon compleanno a Nina Moric, l’ex moglie a cui sarà sempre grato per averlo reso padre di Carlos Maria con cui ha registrato un video per fare gli auguri all’ex modella in un modo speciale. Un filmato di un solo minuto pubblicato sul proprio profilo Instagram con cui Corona esprime tutto il suo affetto e la sua riconoscenza alla Moric a cui augura di essere davvero felice. “E’ mezzanotte, è il 22 luglio ed è il tuo compleanno” – esordisce Corona accanto ad un sorridente Carlos Maria. “Io e Carlos ti facciamo questo videomessaggio per farti gli auguri e per dirti che sei una donna in gamba, meravigliosa, che ha avuto una vita molto difficile e che ora, da sola, con la sua determinazione, la sua costanza, sta recuperando la vita e che è felice”, afferma Corona.

FABRIZIO CORONA E IL FIGLIO CARLOS MARIA, MESSAGGIO SPECIALE PER NINA MORIC

Allo scoccare della mezzanotte che ha segnato l’inizio del 22 luglio, giorno in cui è nata Nina Moric, Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria hanno pubblicato un videomessaggio davvero speciale per il 44esimo compleanno della modella che sta vivendo un momento magico dal punto di vista sentimentale accanto al nuovo compagno. Corona augura così all’ex moglie di essere felice e serena. “Ti voglio un mondo di bene“, dice Corona. “Anch’io, più di quanto tu possa immaginare”, aggiunge Carlos Maria. “Ti facciamo tantissimi auguri e ti auguriamo tante felicità e allegria“, concludono padre e figlio, sempre più simili fisicamente. Un video speciale che la Moric ha poi pubblicato orgogliosamente tra le storie di Instagram.





