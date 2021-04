Fabrizio Corona, canzone per papà Vittorio/ Video, le foto inedite insieme “brividi”

Fabrizio Corona ricorda papà Vittorio, grande giornalista scomparso prematuramente nel 2007, con una canzone intitolata “Papà Vittorio, aiutami tu”. Il brano nasce da una lettera scritta dall’ex re dei paparazzi durante la sua permanenza in carcere ed è cantata dall’artista Pierluigi Chiarelli. Il videoclip della canzone è stato pubblicato su Youtube esattamente un mese fa. Il testo è molto intenso e rappresenta la ricerca ed il bisogno di Fabrizio di trovare un contatto con il genitore scomparso in un momento drammatico della sua vita. Nel video visualizzato da migliaia di utenti, non mancano foto inedite di Corona insieme a suo padre.

Pierluigi Chiarelli, il cantante che si è prestato a dare voce ai pensieri di Corona ed all’importante dedica a papà Vittorio, come riferisce Libero Quotidiano ha spiegato: “Fabrizio ha deciso di scrivere la canzone dopo la scomparsa di suo padre che lo ha molto turbato. Il titolo della canzone è Papà Vittorio aiutami tu, titolo che Corona ha cambiato ben tre volte, anche poco prima di tornare in carcere”.

FABRIZIO CORONA, CANZONE DEDICATA A PAPÀ VITTORIO

La realizzazione della canzone scritta da Fabrizio Corona e dedicata al padre hanno partecipato numerosi artisti lucchesi come Federico Pedichini, “noto compositore e fonico dal grande estro che ha seguito ogni parte di arrangiamento e melodia compreso il mix e mastering”, spiega Chiarelli . Dopo aver inciso la canzone che omaggia Vittorio Corona, Pierluigi Chiarelli inizia un nuovo percorso artistico che fa seguito a numerosi concorsi ai quali ha preso parte nel corso della sua carriera di cantante. Nel brano viene citato anche il figlio Carlos Maria nato dalla relazione tra Fabrizio e Nina Moric, e rappresenta una lettera a cuore aperto dedicata al genitore, in cui non mancano i ricordi del tragico giorno della scomparsa. Tanti i commenti sotto al video su Youtube: “Canzone da brividi, Forza Fabrizio! Prego libertà per te!”, ed ancora, “Mi ha fatto venire i brividi. Questa canzone racconta una storia e di questi giorni non è per niente scontato. Corona è un uomo “fuori luogo” e “fuori dal tempo”… tempo al tempo… sarà rivalutato”.

