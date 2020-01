FABRIZIO CORONA/ Capodanno 2020, auguri di buon anno: “Giù le maschere…”

Un Capodanno all’insegna della serenità quello trascorso da Fabrizio Corona. L’ex “re dei paparazzi” ha pubblicato su Instagram alcune Stories che lo vedono festeggiare in compagnia della mamma, del figlio Carlos e di alcuni amici fidati, come la storica segretaria Francesca Persi, un primo gennaio che inaugura un anno importante per le speranze di “rinascita” di Corona. Non sono dunque mancati gli auguri a tutti i suoi followers, oltre un milione su Instagram, ma chi si aspettava un messaggio dissacrante, politicamente scorretto, provocatorio fino all’inverosimile, resterà deluso. Le parole utilizzate da Corona per i suoi auguri sono quanto di più classico e tradizionale si possa leggere. E proprio in questo tipo di messaggio risiede – forse – il lato rivoluzionario (e speriamo duraturo) del nuovo Corona.

FABRIZIO CORONA, GLI AUGURI DI BUON ANNO

Ecco il messaggio di auguri pubblicato da Fabrizio Corona su Instagram con un post intitolato “2020”: “Con l’augurio di essere sempre più sorpresi dalla promessa che un nuovo anno porta con sé. Con l’augurio di abbandonare le maschere perché le ferite per guarire hanno bisogno di aria. Con l’augurio di ricominciare ad essere desiderosi di riconoscere ed apprezzare la bellezza e l’opportunità di viverci anche a fronte della sua effimera insensatezza”. Come riportato dal Corriere della Sera, Corona è uscito dal carcere pochi giorni fa e sconterà la sua pena – fino al marzo 2024 – in un istituto di Monza per “permettergli di curare una patologia psichiatrica aggravatasi in carcere”, beneficiando così di un provvedimento di “differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria”. Corona, che non potrà mai allontanarsi dal domicilio, secondo “le relazioni psichiatriche dell’équipe di San Vittore” ha subito il “patologico progredire di disturbi della personalità borderline, associati a tendenze narcisistiche e a episodi depressivi, con l’indicazione che Corona non reggerebbe più il carcere e inizierebbe già ad essere resistente alle terapie farmacologiche”.

