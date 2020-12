Fabrizio Corona, “casa arredata per 4 milioni di euro”/ “Quella di prima? Confiscata”

Fabrizio Corona torna a parlare con Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News ma non è da solo. In radio si parla infatti di case e con il re dei paparazzi c’è Alessandro Rossi, arredatore d’interni tra i più bravi e noti del mondo “Vip”. Corona annuncia di aver cambiato casa da circa un mese e di aver affidato proprio a lui tutti i lavori del caso. “Ho vissuto 20 anni in corso Como, in quella casa è passato metà del mondo della tv italiana, sia a cena che sotto le coperte.” racconta Fabrizio. In effetti precisa: “La casa mi è stata confiscata durante quest’ultimo anno di galera, era molto bella e particolare e adesso ho lasciato quella zona per tornare dove sono cresciuto. Alessandro mi ha fatto un loft in stile americano, sembra di stare a Los Angeles, tutto aperto, bianco. Un posto molto allegro.”

Alessandro Rossi è l’arredatore di Fabrizio Corona: “Una casa come la sua? Il prezzo è di…”

Fabrizio Corona è dunque molto soddisfatto del lavoro di Alessandro Rossi. L’arredatore, d’altronde, si è occupato di molte case importanti. Chiaramente i prezzi sono piuttosto alti: “Per arredare una casa chiavi in mano come quella di Fabrizio il prezzo è di circa 4 milioni di euro. Ovviamente dipende dalla casa e d’ala grandezza”, precisa il diretto interessato. Il lavoro, d’altronde, non manca: “Di case ne realizzo circa 70 ogni anno. Sono tante. Ma molte di personaggi famosi.” Cita allora Luca Tony, Mario Balotelli ma svela che “La casa più costosa di un emirato arabo, ben 40 milioni di euro per la ristrutturazione”.



