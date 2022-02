Fabrizio Corona choc “Io e Sophie Codegoni fidanzati”/ “Basciano? Lei ama ancora me”

Nuovi ostacoli in arrivo per la storia appena nata tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La nuova diretta del Grande Fratello Vip, in onda oggi 28 febbraio, dà spazio ad una bomba appena lanciata da Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, in un’intervista al settimanale CHI, racconta di avere avuto una relazione con Sophie Codegoni e irrompe nella storia dell’ex tronista con Alessandro Basciano, annunciando che lei sarebbe ancora innamorata di lui.

Dallo stralcio mostrato da Signorini nel corso dell’intervento nel daytime del Grande Fratello Vip di oggi, si legge l’appello di Corona: “Sophie io sono qui e ti aspetto ancora.” Fabrizio ha dunque dichiarato che: “Io e Sophie Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora superato questa cosa.” Poi, su Alessandro Basciano: “Lei è troppo per lui. Fra me e Basciano lei sceglierebbe me e il lavoro.”

Ma non è finita qui. Fabrizio Corona, nell’intervista che Signorini mostrerà questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip, ha ammesso che Sophie è realmente ancora innamorata di lui. “Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro che non le è passata ancora. – e ha quindi aggiunto – Fra poco tanto ci vedremo, per forza, lavora con me, la rappresento ed ho molte idee per lei.” Non manca una stoccata ad Alessandro: “Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui dovrebbe avere una mentalità da grande e lasciarle spazio. Lui non ne è in grado. Uno che perde la pazienza con Alex Belli cosa pensa possa fare quando vedrà Sophie con me? La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che lei ha adesso”. Parole, queste, che scateneranno la replica dell’ex tentatore.

