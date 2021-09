Fabrizio Corona choc su Chiara Ferragni “La tromb*rei”/ “Se la incontro…”

Fabrizio Corona torna a far discutere. L’ex re dei paparazzi nelle ultime ore ha scatenato le critiche del web per alcuni commenti fatti a Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha recentemente pubblicato delle foto molto sensuali in intimo che sono state non solo ricondivise da Corona sul suo profilo Instagram, ma anche da lui commentate in modo piuttosto inaspettato.

Chiara Ferragni, foto hot in intimo/ Fedez commenta "Fortunato", ma il web critica

Quelli che inizialmente sembravano apprezzamenti per gli scatti della Ferragni si sono poi trasformati in commenti più spinti, che hanno suscitato le polemiche di molti. Sotto l’ultimo post di Chiara, Fabrizio Corona ha risposto a una sua fan che, senza peli sulla lingua, gli ha chiesto: “Te la tromb*resti Chiara Ferragni?”. La risposta di Corona è arrivata in maiuscolo: un “Sì!”. Una risposta che ha però suscitato lo sdegno dei follower e i commenti negativi di molti.

Fabrizio Corona critica Sangiovanni/ "Se fossi stato un artista non avresti scelto.."

Fabrizio Corona spinto su Chiara Ferragni: “Se la incontro…”

C’è chi ha quindi scritto a Corona di vergognarsi: “Dovreste vergognarvi tu e quella che ha scritto una domanda del genere”; un altro fan di Chiara Ferragni ha risposto a Corona: «”on fa nulla, tanto nessuno ti cag***. Meno che mai la Ferragni”. La risposta dell’ex re dei paparazzi non si è però fatta attendere: “Mmm… Secondo me se la incontro…”. Gli interventi piuttosto spinti e provocatori di Fabrizio non hanno ancora ricevuto la replica di Chiara, né tantomeno di Fedez. Proprio lui, d’altronde, è stato tra i primi a commentare estasiato le foto sensuali di sua moglie, dicendosi molto fortunato ad averla al suo fianco. Vedremo se replicherà anche a Corona.

LEGGI ANCHE:

Fedez e Chiara Ferragni, sorpresa terzo anniversario/ Video: canzone sul lago di Como

© RIPRODUZIONE RISERVATA