Fabrizio Corona è stato condannato al pagamento di un risarcimento da 40mila euro alla giudice Marina Corti che l’aveva denunciato a causa delle minacce ricevute dall’ex re dei paparazzi in un video Instagram del 2021. Corona aveva pubblicato su Instagram un video su Instagram in cui si mostrava col volto insanguinato ed evidenti tagli. L’ex re dei paparazzi, inoltre, si rivolgeva direttamente ai giudici, al sostituto procuratore generale Antonio Lamanna che aveva chiesto la revoca e al magistrato della Sorveglianza Marina Corti che l’aveva firmata.

Il tutto era accaduto quando Corona aveva scoperto di dover tornare in carcere dopo la revoca dei domiciliari da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Una notizia di fronte alla quale Corona aveva rivolto accuse gravi ai giudici, in particolare al magistrato della Sorveglianza Marina Corti.

Fabrizio Corona: perché è stato condannato al pagamento di un risarcimento

“Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna, questo è solo l’inizio. Quant’è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie“. Sono queste alcune delle frasi pronunciate da Fabrizio Corona in seguito alle quali la giudice Marina Corti lo aveva denunciato. “Vergogna. Chiedo, sennò veramente mi tolgo la vita, che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti. Adesso vi faccio vedere come si combatte l’ingiustizia”, aveva aggiunto ancora Corona.

Dopo la denuncia, il caso è finito in tribunale e, secondo il giudice Alfredo De Leonardis, prima sezione civile del Tribunale di Brescia competente per i casi che riguardano i magistrati di Milano, quelle di Corona nei confronti della giudice Corti sono state “invettive, accuse senza prove”, tra le “più gravi che si possano fare a un magistrato”. L’avvocato Ivano Chiesa, legale di Corona, ha annunciato ricorso in appello: “Siamo molto arrabbiati”, ha detto.

