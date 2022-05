Fabrizio Corona contro Nina Moric “Denunciata per furto”/ “Io evaso? Falso, Carlos…”

Fabrizio Corona si scaglia contro Nina Moric, che in un’intervista al Corriere della Sera lo ha accusato di avere evaso dagli arresti domiciliari per andare a casa sua. Il re dei paparazzi, in un video realizzato insieme a Carlos e pubblicato su Instagram, ha raccontato nei dettagli la sua versione su quanto è accaduto lo scorso 29 aprile. In primis, però, ha premesso che prima di quel giorno lui e il figlio non vedevano la showgirl da tre mesi. “Venerdì si è presentata all’improvviso e ha cercato di contattarlo. Il tutto perché gli aveva intestato a suo figlio una postepay per farsi fare dei pagamenti illegali. Non pensando a cosa potesse scaturire”. Il ragazzo, però, non avrebbe risposto.

Fabrizio Corona denunciato da donna per video intimo/ Indagato per tentata estorsione

È per questo motivo che la donna si sarebbe recata nella casa in cui il figlio si trovava da solo e – sempre secondo quanto riferito da Corona e confermato dal figlio nel video su Instagram – avrebbe sottratto alcune piccole somme e beni e si sarebbe poi appropriata di una somma cospicua della società dell’ex marito e che Corona avrebbe custodito in casa. “Ha rubato in casa del suo ex marito davanti agli occhi di suo figlio”, ha accusato Fabrizio Corona. Dopo di ciò è intervenuto il ragazzo è intervenuto per confermare la versione del padre: “Io ero in casa al momento del furto. Sono testimone oculare diretto di quello che è successo. Non si sa dove sia il denaro, stiamo cercando e speriamo di trovarlo in modo da fare giustizia”.

Wanda Nara e i rumors sul flirt con Brozovic/ "Falsi, Icardi lasciò Inter per questo"

Fabrizio Corona contro Nina Moric: “Denunciata per furto”. Il racconto

Fabrizio Corona ha a questo punto risposto alle accuse di evasione avanzate da Nina Moric. “È falso. Avevo un permesso per uscire dal mio domicilio alle ore 21.00. Io, Carlos e la mia fidanzata Sara Barbieri ci siamo recati presso il residence dove si trovava Nina Moric”. L’ex re dei paparazzi, in base al suo racconto, aveva deciso di parlare con la ex moglie prima di rivolgersi alle forze dell’ordine. “Io un briciolo di umanità ce l’ho, le voglio ancora bene. Nel momento in cui presento denuncia per furto aggravato dalla somma di denaro e da Carlos, con un testimone oculare e le immagini delle telecamere, so che subirà un processo. Sarà l’umiliazione più grande della sua vita”.

Fabrizio Corona: "Odio Fedez? Non ce l'ho con nessuno"/ "Mi disgusta un sistema..."

La reazione di Nina Moric non sarebbe stata però quella sperata. “Ha cominciato a urlare, a dire che Carlos non sta bene”. Da qui la chiamata alla Polizia da entrambe le parti, ognuno per le sue ragioni. “È stata fatta una perquisizione, ma i soldi non sono stati ritrovati”. Dopo l’intervista rilasciata al Corriere della Sera dalla donna, Fabrizio Corona avrebbe deciso dunque di presentare denuncia per furto aggravato. Nel video pubblicato su Instagram viene mostrato proprio il documento. “Mi dispiace essere sempre al centro dell’attenzione e fare parlare di me per questi fatti, ma devo difendermi attraverso questi mezzi, che sono gli unici in cui posso dire la verità”, ha concluso.

Il video condiviso dal profilo di Carlos Maria Corona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CARLOS MARIA CORONA (@carlosmariacoronathereal)













© RIPRODUZIONE RISERVATA