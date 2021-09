Fabrizio Corona critica Sangiovanni/ “Se fossi stato un artista non avresti scelto..”

Fabrizio Corona critica l’atteggiamento di Sangiovanni. Negli scorsi giorni, l’ex allievo di Amici che, con le sue canzoni sta scalando le classifiche, si è lasciato andare ad uno sfogo non sopportando il gossip intorno alla sua storia con Giulia Stabile ed esortando i suoi fans a seguirlo per la musica e non perchè è il fidanzato di Giulia. Lo sfogo di Sangiovanni ha rapidamente fatto il giro del web e attirato l’attenzione di Fabrizio Corona nche avrebbe criticato l’atteggiamento del giovane artista.

Sangiovanni “Giulia Stabile? Non solo suo fidanzato”/ “Attaccati al cazz* di gossip…”

A far infuriare Sangiovanni sarebbero stati tutti coloro che associano il suo successo alla storia con Giulia Stabile nata nella scuola di Amici. Come riporta il sito Tuttosulgossip.it. Fabrizio Corona, attraverso il proprio profilo social, sarebbe intervenuto sull’argomento.

Fabrizio Corona contro Sangiovanni: “U n prodotto commerciale della televisione popolare”

Sangiovanni, nel suo sfogo, tra le tante cose, aveva detto: “Vedo che voi, invece di stare attaccati alla musica, alla danza e all’arte e l’umanità delle persone, siete attaccati sempre a questo ca**o di gossip infinito“. Attraverso le storie del proprio profilo Instagram, come fa sapere il sito sito Tuttosulgossip.it. Fabrizio Corona avrebbe risposto Sangiovanni. “Dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower”, avrebbe detto Corona.

Sangiovanni/ "Quando mi chiedono di sposare Giulia Stabile, rispondo..."

“Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”, avrebbe concluso Corona.

