Fabrizio Corona denunciato da Nina Moric/ “Desidero solo la felicità di Carlos Maria”

Fabrizio Corona di nuovo ospite di Barbara D’Urso. Come anticipato a Pomeriggio 5 venerdì scorso, l’ex agente fotografico sarà tra i grandi protagonisti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Risultato positivo al coronavirus, Corona sarà in collegamento da casa sua. Diversi i temi che affronterà con la conduttrice di Canale 5. In primis l’ultima sentenza che lo ha amareggiato, ma ci sarà soprattutto spazio per parlare dei suoi nuovi guai giudiziari. L’ex moglie Nina Moric lo ha infatti denunciato, oltre ad aver pubblicato su Instagram una telefonata choc in cui si sente inveire contro la donna e minacciarla di morte. Inoltre, si sentiva il figlio Carlos Maria chiedere di poter tornare a casa della madre. Sarà, dunque, l’occasione per fare chiarezza su una vicenda intricata ma soprattutto delicata. Intanto Fabrizio Corona non perde occasione per mostrare a suo modo il suo affetto per il figlio: “Il mio desiderio più grande è che tu possa trovare la strada per la felicità”, ha scritto ad esempio sui social nei giorni scorsi.

FABRIZIO CORONA E LE ACCUSE: “ARRABBIATISSIMO”

Fabrizio Corona è accusato di ingiurie e minacce e di aver messo in atto comportamenti lesivi alla salute di Carlos Maria. Questi, secondo quanto riportato da Fanpage, sono i reati di cui Nina Moric accusa l’ex marito Fabrizio Corona. In un’altra denuncia querela per violenza privata, invece, si legge che Nina Moric avrebbe ricevuto una telefonata dal figlio che le chiedeva di aiutarlo, lamentando il fatto che il padre gli somministrerebbe arbitrariamente psicofarmaci in dose non prescritta. Circostanza che poi il giovane ha smentito pubblicamente in un video condiviso su Instagram. A tal proposito, ieri è comparso nelle storie del padre. Impegnato con i suoi quotidiani allenamenti a casa, Fabrizio Corona ha avuto il sostegno psicologico del figlio che lo supportava. Prepariamoci, dunque, alle scintille nella puntata di oggi di Live Non è la D’Urso. Fabrizio Corona nelle ultime ore ha confessato di essere molto nervoso. “Niente febbre. Solo mal di gola. Umore sempre buono. Livello di incazzatura altissimo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA