Fabrizio Corona deve scontare di nuovo 9 mesi/ “Pronto a sacrificare la mia vita”

Nuovo colpo basso per Fabrizio Corona il quale dovrà scontare di nuovo 9 mesi di condanna in carcere che già aveva scontato in affidamento terapeutico tra febbraio e novembre 2018. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna. Solo nei giorni scorsi, come rammenta Fatto Quotidiano online, alla vigilia della nuova udienza Corona si era mostrato più che fiducioso al punto da commentare: “Se va bene a dicembre mi mancherebbero da scontare 1 anno e 8 mesi, vedo la libertà a breve”. Ora però arriva il provvedimento dei giudici che rappresenta l’ennesima decisione sulla vicenda dei 9 mesi revocati per violazioni da parte dell’ex re dei paparazzi attualmente ai domiciliari, nel percorso di affidamento. Ora la difesa potrà di nuovo ricorrere in Cassazione dopo i due precedenti “passaggi”. L’ultimo era avvenuto lo scorso giugno, quando la Cassazione aveva annullato con rinvio a nuova valutazione da parte del Tribunale di Sorveglianza (giunta nella giornata odierna) il provvedimento con il quale i magistrati stabilivano che Corona avrebbe dovuto scontare nuovamente 9 mesi in carcere.

FABRIZIO CORONA DOVRÀ SCONTARE DI NUOVO 9 MESI: LO SFOGO

In seguito al secondo annullamento della Cassazione relativo al ricorso della difesa di Fabrizio Corona, la decisione era così tornata alla Sorveglianza che ha espresso oggi la sua decisione sui famosi 9 mesi. Dopo la sentenza, il commento carico di rabbia di Corona non si è fatto attendere. Fabrizio ha condiviso due articoli sulla vicenda attraverso le sue Instagram Stories per poi commentare: “Violazione dei principi di giustizia, per l’ennesima volta. Ora basta! Basta! E’ una vita che subisco ingiustizie. Pronto a tutto, anche a sacrificare la mia vita, giuro, non sono mai stato così”. Ad intervenire anche il suo legale difensore, Ivano Chiesa, che sempre attraverso il suo profilo Instagram ha commentato la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano: “Sono senza parole, e lasciatemelo dire, sono incazz*ato nero perchè il provvedimento di cui discutiamo di oggi arriva a seguito di una sentenza di annullamento della Cassazione su un precedente provvedimento analogo del Tribunale di Sorveglianza basato su un errore giuridico marchiano, cioè grossolano”. A suo dire, la Cassazione ha dato ragione all’avvocato Chiesa indicando i temi su cui il Tribunale di Sorveglianza dovevano decidere. La risposta ottenuta però “non c’entra niente con quello che ha detto la Cassazione, ovvero con le violazioni”. “Mi toccherà tornare in Cassazione per la terza volta”, ha proseguito l’avvocato, ribadendo come quanto accaduto non gli sia mai successo in 35 anni di carriera.



