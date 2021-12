Fabrizio Corona dietro “tradimento” Delia Duran e Carlo Cuozzo?/ Ecco foto e video…

Non solo la paparazzata tra Delia Duran e Carlo Cuozzo è finta, ma è anche trapelato il nome del presunto “regista”, che potrebbe avere un ruolo anche nella “chimica artistica” tra Alex Belli e Soleil Sorge. Si tratta di Fabrizio Corona, tirato in ballo da alcuni siti che si occupano di gossip. Dopo la diffusione delle foto di Whoopsie, in cui si vede un bacio tra Delia Duran e il giovane imprenditore napoletano, il sito Very Inutil People ha indagato svelando dettagli choc e amicizie in comune, non solo per merito dell’ex fidanzata di lui, che ha confermato il fatto che si tratti di una farsa.

È emerso che Cuozzo ha contatti con Fabrizio Corona proprio come Delia Duran, che fa parte della Atena Agency, l’agenzia dell’ex re dei paparazzi. Infatti, l’imprenditore ha partecipato ad alcuni eventi in compagnia di Fabrizio Corona, una tra l’altro recente a Sanremo con locandina. Very Inutil People, analizzando alcune Instagram Stories, ha poi scoperto che Carlo Cuozzo è andato al locale col dj Francesco Vescio, che ha condiviso video della serata alla consolle proprio con Fabrizio Corona.

GLI INTRECCI DIETRO IL BACIO “FAKE”

Ma Very Inutil People ha fatto anche un altro nome, di un altro imprenditore. Si tratta di Andrea Bariani, che è proprietario di una villa in cui organizza eventi. Non solo ha un rapporto stretto di amicizia con Fabrizio Corona, ma pare anche con Alex Belli e Delia Duran, come si evince dalle storie in evidenza, infatti la coppia ha scelto la sua villa per diverse occasioni speciali e feste. C’era anche lui alla serata di Sanremo, immortalato appunto con l’ex re dei paparazzi e Carlo Cuozzo. Così si potrebbe spiegare la sicurezza con la quale Alex Belli ha guardato le foto e parlato di fake.

Resta da capire il ruolo di Soleil Sorge in questo “giallo”, perché lei fino ad un anno fa faceva parte proprio dell’agenzia di Fabrizio Corona e aveva scattato nel settembre 2020 alcune foto per un servizio di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, proprio nel giardino di Andrea Bariani. Sophie Codegoni dal canto suo ha più volte insinuato di essere a conoscenza di dettagli in merito al triangolo, aspetti che il conduttore Alfonso Signorini finora non ha voluto approfondire.

Fabrizio Corona insieme a Carlo Cuozzo pic.twitter.com/qnegGkf5KK — VeryInutilVideo (@very_video) December 11, 2021





