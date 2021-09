Fabrizio Corona dietro Valentina Nulli Augusti al GF Vip?/ Tommaso Eletti svela tutto

Valentina Nulli Augusti ha partecipato, come ospite, al Grande Fratello Vip 2021 due volte. L’ex protagonista di Temptation Island 2021 è stata invitata da Alfonso Signorini in puntata prima per un confronto con l’ex fidanzato Tommaso Eletti e, successivamente, per un confronto con alcuni concorrenti del reality che, all’interno della casa, hanno parlato di lei come Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Alex Belli.

Gli interventi di Valentina sono super commentati su Twitter e sono tanti gli utenti che sperano di vederla nella casa per creare ulteriori dinamiche. Un’ipotesi che non è da escludere alla luce della domanda che le ha fatto Alfonso Signorini in diretta. “Valentina ti piacerebbe entrare nella casa?”, ha chiesto il conduttore. Valentina ha lasciato una porta aperta a tale eventualità ed ora spunta il nome di Fabrizio Corona.

La rivelazione di Tommaso Eletti su Valentina Nulli Augusti e Fabrizio Corona

Tommaso Eletti, ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, il format social del settimanale Chi, ha parlato dell’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti svelando un retroscena su Fabrizio Corona.

“Sì ho messo una storia con Giacomo Urtis, è vero. Lui è uscito anche con la mia ex, ma c’era anche Fabrizio Corona con Valentina. Ho saputo che lei si è fatta dare tanti consigli da lui. Ha chiesto a Fabrizio cosa dire, perché lei è una che si deve sempre preparare le cose. Io l’ho conosciuta bene e so com’è fatta. Parliamo di una che si scrive sempre i fogliettini per essere preparata, si scrive le cose. Nell’ultima di ieri era meno preparata perché io sono entrato a sorpresa“, sono state le parole di Tommaso.

