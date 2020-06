Fabrizio Corona, domani nuovo processo/ “È decisivo perché rischia altri 9 mesi e…”

Pubblicità

Quella di domani è una giornata importante per Fabrizio Corona. Comincia un altro processo per il quale l’ex agente fotografico rischia altri nove mesi di carcere. Lo ha rivelato nei giorni scorsi il suo legale, l’avvocato Ivano Chiesa, ricordando che al momento gli mancano due anni e mezzo prima che la sua pena sia scontata. Ora ne riparla Live Non è la D’Urso, perché i guai giudiziari per l’ex re dei paparazzi non sono finiti, come dimostra appunto quest’ultimo procedimento. Dopo aver trascorso tanti anni nel carcere di San Vittore e il trasferimento in un istituto di cura di Monza. Sembrava quindi aver ritrovato pace con gli arresti domiciliari, ora però arriva un’altra battaglia giudiziaria da combattere. Per il suo avvocato, che ha acceso i riflettori sulla vicenda in un’intervista per Libero, si tratta di un procedimento decisivo. «Se dovessimo pensare che ha quasi quattro anni da scontare invece che due e mezzo sarebbe pazzesco». E questo anche perché ritiene che Fabrizio Corona sia profondamente cambiato.

Pubblicità

FABRIZIO CORONA, DOMANI NUOVO PROCESSO

Fabrizio Corona rischia di dover scontare altri nove mesi, ma in realtà andrebbe rimesso nuovamente in libertà. Ne è sicuro il suo legale, secondo cui l’ex agente fotografico è cambiato e ha imparato dai suoi errori. «Io mi sono sempre fidato ma adesso potete fidarvi anche voi», ha dichiarato nei giorni scorsi l’avvocato Ivano Chiesa in un’intervista al quotidiano Libero. Il legale ha poi affrontato la vicenda ai microfoni di La Vita in Diretta, spiegando che il suo assistito sta bene, ma è al tempo stesso preoccupato per questo nuovo processo. Al momento Fabrizio Corona è in detenzione domiciliare, ma da quando sono cominciati i suoi problemi con la giustizia è maturato, è diventato un uomo. Era un ragazzino, ma ora è cambiato, motivo per il quale merita fiducia, una chance. «Si deve mettere la parola fine alla sua vicenda», ha tuonato il legale di Fabrizio Corona, per il quale domani comincia una nuova battaglia giudiziaria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA