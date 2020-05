Fabrizio Corona e il caso David Trezeguet/ Video di 6 anni fa: “Mai minacciato ma…”

Pubblicità

Fabrizio Corona torna a parlare di David Trezeguet e della condanna per estorsione a 5 anni di carcere. La vicenda si concluse con la Corte di Cassazione che respinse il ricorso presentato dall’ex fotografo dei vip e il pg di Torino che ne ordinò l’arresto. Alla base dell’accusa c’era la posizione dell’ex attaccante della Juventus, il quale fu fotografato con una donna che non era la moglie: per evitare la pubblicazione delle foto preferì sottostare all’estorsione di 25mila euro per evitare le conseguenze che sarebbero derivate dalla diffusione delle foto. Oggi Fabrizio Corona ha deciso di pubblicare una parte dell’intervista realizzata da Francesca Fagnani per La7 nel 2014. «Trezeguet si è mai sentito minacciato da Fabrizio Corona? No mai. Condannato a 5 anni ostativi per estorsione aggravata dal metodo mafioso (4bis). Grazie Francesca Fagnani non lo dimenticherò mai. E io sono forte. (una storia italiana) Fabrizio Corona show», il messaggio che accompagna il video pubblicato su Instagram.

FABRIZIO CORONA SU DAVID TREZEGUET “SONO FORTE…”

La giornalista Francesca Fagnani chiese a David Trezeguet se si fosse sentito minacciato dall’autista di Fabrizio Corona, visto che il reato ostativo per cui l’ex fotografo dei vip è stato condannato a 5 anni per estorsione aggravata è stato determinato dalla presenza di una terza persona, l’autista silente di Corona, ndr). L’ex attaccante della Juventus rispose: «No, assolutamente». Quindi Trezeguet, mai costituitosi parte civile, ribadì di non essersi sentito pressato dalla presenza del collaboratore di Fabrizio Corona. L’estorsione venne considerata dai giudici di Torino un «reato ostativo», cioè con aggravante determinata. Per questo Fabrizio Corona fu condannato anche all’impossibilità di godere di sconti di pena, ad accedere ad un percorso rieducativo e terapeutico, alla limitazione delle visite in carcere. Non a caso ci furono richieste di grazie specifiche per quella vicenda su cui torna oggi pubblicando un post e in particolare il video dell’intervista realizzata da Francesca Fagnani per La7.





