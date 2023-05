Fabrizio Corona e la sua giornata tipo/ “100 pillole al giorno, Cialis per…”

Fabrizio Corona, ospite nel podcast “Gurulandia”, ha svelato alcuni retroscena della sua storia e ha parlato della sua giornata tipo. Un racconto tra scorci di ironia e autoanalisi in cui l’ex re dei paparazzi ha risposto ad alcune domande sulla sua vita professionale e personale al di là dei riflettori. “Come gestisco lo stress? Non lo gestisco, vivo perennemente stressato – ha dichiarato senza peli sulla lingua –. Oggi sono convinto che se mi butto dal quinto piano di un palazzo non muoio. Ma non mi faccio neanche male (…)“.

Fabrizio Corona sostiene di avere una determinazione tale da riuscire ad affrontare le sfide della sua vita senza abbattersi, ma non nasconde di fare inevitabilmente i conti con il tempo che passa: “Io ho una grinta… fino a quando mi regge il fisico. Passando l’età, anche se la testa è sempre quella il corpo comincia a darti dei segnali di cedimento. È la natura, non puoi farci nulla. Faccio molta più fatica a fare le cose che facevo prima, ma credo sia genetico“. E in un passaggio della sua intervista ha spiegato il rapporto con il suo corpo e con le “100 pillole” che farebbero parte della sua routine, Cialis compreso.

Fabrizio Corona: “Prendo 100 pillole al giorno, il Cialis…”

Nel suo intervento nel podcast “Gurulandia”, Fabrizio Corona ha raccontato una parte della sua quotidianità e ha rivelato di prendere decine di pasticche al giorno tra cui il Cialis, un farmaco usato per il trattamento della disfunzione erettile che gli sarebbe stato prescritto da un urologo.

“La mia giornata tipo? In media vado a letto alle 4-5 del mattino, mi sveglio alle 10 perché arriva la cameriera, comincio a lavorare, vado in palestra, vado in ufficio… Mi alleno tutti i giorni. Prendo 100 pillole al giorno, faccio tre massaggi a settimana, le lampade… Prendo il Cialis, me l’ha dato l’urologo – ha continuato Corona, prima di affermare qualcosa da non replicare assolutamente a casa – anzitutto è il miglior termogenico, mi fa dimagrire, bruciare i grassi. Non ho paura di morire, almeno muoio magro. Sono un narcisista e ne sono consapevole. Lo sono sempre stato”. Nel corso del podcast, Fabrizio Corona ha parlato anche della recente querela incassata dai Ferragnez: “Ho un processo, Fedez e Chiara Ferragni mi hanno querelato, quindi sarò in tribunale con loro perché ho dato loro degli ‘ebeti'”.

