Fabrizio Corona e Nina Moric di nuovo insieme?/ Fredella “Si sono riavvicinati ma…”

Fabrizio Corona e Nina Moric si sono riavvicinati? Sembra essere tornato il sereno tra l’ex agente fotografico e la modella croata. A rivelarlo è Francesca Fredella, che sulle colonne di Libero ha spiegato che sarebbe finita la “guerra” tra i due ex coniugi. Oltre ad aver fatto pace, ora sarebbero più vicini. Lo avrebbero fatto per il motivo migliore, cioè il bene del loro unico figlio. Il tempo delle battaglie, degli scontri e delle liti in tribunale sembra essere finito, dunque, per Fabrizio Corona e Nina Moric, che hanno deciso di deporre le asce di guerra nella consapevolezza che il figlio possa trarre solo giovamento da un rapporto sereno tra i suoi genitori. Niente colpo di fulmine però tra i due: restano sempre ex.

A tal proposito il giornalista ha anticipato che i due sono stati fotografati insieme a Milano, dopo che avevano deciso di riprovarci, ma tutto è precipitato, sono subentrati problemi e quindi hanno rotto di nuovo. Ma tutto è rientrato, appunto, nel migliore dei modi.

FABRIZIO CORONA E NINA MORIC, COS’È SUCCESSO

Fabrizio Corona e Nina Moric hanno avuto modo di ritrovarsi anche per un’occasione importante, cioè la Maturità di Carlos Maria, conseguita qualche giorno fa all’istituto Gonzaga di Milano. Un riavvicinamento che farà parlare tutti, appena usciranno le foto sui giornali, ma ora Fabrizio Corona, che sta scontando la pena ai domiciliari, è legato ad un’altra donna. È fidanzato, infatti, con Sophie Codegoni, 19enne ex tronista di Uomini e Donne. Sempre secondo le indiscrezioni raccolte da Francesco Fredella, e riportate su Libero, la bella modella e influencer ora vivrebbe già nella nuova casa di Fabrizio Corona, che è anche il quartier generale dove l’ex re dei paparazzi si è rimesso in pista dopo la scarcerazione per portare avanti il suo lavoro di agente dei vip. Dunque, ha voltato pagina e di questo nuovo capitolo farà parte anche Nina Moric, essendo la madre di suo figlio, ma non come ex antagonista.

