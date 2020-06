“Fabrizio Corona e Nina Moric dovrebbero risposarsi”/ Il desiderio del figlio Carlos

Fabrizio Corona e Nina Moric dovrebbero tornare ad essere una coppia stabile. Pensiero condiviso dal direttore di Novella 2000, il noto giornalista Roberto Alessi, ma anche e soprattutto dal figlio dei due, il quasi 18enne Carlos. Attraverso le colonne di Libero il collega della cronaca rosa ha raccontato l’incontro avuto con il giovane. “Penso che tuo padre e tua madre – si è rivolto così il giornalista al figlio di Corona e Moric – dovrebbero rimettersi insieme e risposarsi, si conoscono, si vogliono bene, si sostengono, dopo tutto quello che hanno passato dove vuoi che vadano? I giochi sono fatti e loro sono fatti per stare insieme”. Carlos ha replicato in tal modo, spiazzando lo stesso Alessi: “Sono d’accordo, assolutamente, papà deve risposare la mamma”. Il direttore di Novella 2000 ha raccontato di aver incontrato per caso Carlos, e di come lo stesso sia rimasto bellissimo come era da bambino, e nel contempo si sia alzato: “Mi sono appena misurato – racconta il giovane – e sono alto u nmetro e ottantasette. Studio al liceo linguistico e sono stato promosso – ha aggiunto – vado in quinta, è un linguistico con indirizzo economico”.

CARLOS CORONA TIFA PER MAMMA E PAPA’: L’INCONTRO DI DIECO ANNI FA…

Alessi parla di un ragazzo “diretto”, come del resto è sempre stato il papà, e chissà che se Fabrizio fosse riuscito a tenere a freno la lingua “forse non avrebbe avuto tutte quelle grane”, ripete spesso e volentieri lo storico legale dell’ex re dei paparazzi, Ivano Chiesa. Anni di galera che a tutti sono sembrati spropositati e ingiustificati, ma causati da una serie di atti ritenuti illeciti, giustificati però “dal suo malessere psichico – dice mamma Gabriella – perché era malato”. Alessi ha quindi raccontato un aneddoto risalente a una decina di anni fa, quando Corona era andato per la prima volta in carcere e quando Carlos aveva appena 10 anni. “Mi invitò nella sua stanza a giocare, fu un duello a colpi di spade laser di Guerre stellari. Era un bambino dolcissimo, buono, gentile, ripeto. E io credo che se pian piano Fabrizio e la Moric stanno uscendo dalla vita di follie, cui erano andati incontro, molto lo devono a Carlos che inconsapevolmente ha preso in mano la loro vita”. Carlos ha quindi ribadito «Papà deve risposare la mamma», chissà…



