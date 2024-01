Fabrizio Corona e Sara Barbieri si sono lasciati?/ Lei: “La gabbia dorata mi ha distrutta giorno per giorno”

Sara Barbieri e Fabrizio Corona, storia al capolinea? Le parole di lei

La relazione d’amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri sembra giunto al capolinea. Da giorni circola il gossip sulla presunta rottura della coppia, alimentata da alcune dichiarazioni che la giovane modella ha pubblicato sui social. Le sue parole sembrano proprio indicare la fine di una storia che sembrava andare verso l’altare.

“Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo, la mia storia è molto complessa, come la mia persona e non mi vergogno di dirlo, perché credo che ognuno a modo suo lo sia” ha esordito Sara Barbieri nelle e storie Instagram. “In questi anni sono rimasta a guardare, osservare, visto situazioni che credevo per me fossero ‘esperienze di vita’ quando giorno per giorno mi hanno fatta sentire fuori dal mondo e il mondo me lo sono creata dentro di me, isolandomi e allontanandomi da tutto e tutti, pensando che fosse l’unico modo per proteggere chi mi voleva davvero bene“.

Sara Barbieri su Fabrizio Corona: “La gabbia dorata mi ha distrutta”

Barbieri ha pubblicato altre storie su Instagram senza fare esplicitamente il nome di Fabrizio Corona, ma il riferimento a lui e alla loro storia è piuttosto chiaro: “È un loop e quando ti svegli hai paura di affrontarlo e ritornarci sembra la strada più semplice per non affrontare la sofferenza. Non ho mai condiviso troppo della mia vita personale perché odio il modo in cui vengono usati i social. La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno”.

Poi conclude: “Non credo nelle vendette, penso sia il modo peggiore per sfogare la rabbia, ma credo nelle rinascite, nel prendersi cura di se stessi e di non arrendersi mai, anche quando spesso le persone che consideravi vicino a te aspettano di vederti cadere, di vederti ‘finita’. La miglior vendetta è cambiare ‘occhiali’, cadere, reagire e soprattutto vivere“.

