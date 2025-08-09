Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri si sposano? Spunta proposta di nozze ma è fake si tratta di una frecciata ad Alessandra Amoroso?

Fabrizio Corona non è nuovo alle provocazioni e nelle scorse ore un suo video ha scatenato il dibattito sui social. L’ex re dei paparazzi, come mostra il video pubblicato qui sotto, si è avvicinato alla compagna Sara Barbieri per farle la classica e romantica proposta di matrimonio addirittura porgendole l’anello inginocchiato davanti a lei. La giovane è di spalle mentre guarda lo splendido panorama della Sardegna lui si avvicina, si inginocchia e mostra l’anello, lei raggiante risponde il fatidico ‘SI’ con la colonna sonora più appropriata in sottofondo tutto estremamente romantico fino alla chiusa lei che scoppia a ridere insieme a lui e Corona che chiude tutto con una chiusa estremamente chiara che non lascia spazio a dubbi: “Credete alla favole!”

Fabrizio Corona e la compagna Sara Barbieri si sposano? Assolutamente no! Il video è esplicitamente costruito per essere ironico e non solo per la chiusa di Corona che lascia spazio a dubbi ma soprattutto per commento della Barbieri che ci scherza sopra: “Amore mio con tutto il bene e l’amore, ma ci manca che ti sposo (dopo Thiago siamo sposati forever)”. Tuttavia nonostante fosse lampante che quella di Fabrizio Corona a Sara Barbieri è stata una proposta di matrimonio ‘fake’ alcuni utenti hanno fraintese facendo gli auguri e le congratulazioni alla coppia, mentre alcuni siti e magazine hanno riportato la notizia dell’imminente matrimonio.

Alessandra Amoroso nel mirino di Fabrizio Corona? Il video della presunta frecciata alla sua proposta di matrimonio

A rendere la gag più scomoda e per certi versi più interessante è la tempistica. Considerando che quando si tratta di Fabrizio Corona nulla è lasciato al caso non stupisce che il video ironico sia stato pubblicato poche ore dopo la proposta di nozze di Valerio Pastore, compagno di Alessandro Amoroso, alla sua amata. Anche in quel caso il giovane sul palco dell’Oversound Music Festival si è inginocchiato porgendo l’anello alla cantante per chiederle di sposarlo. A molti, dunque, il gesto di Corona è sembrata una frecciata ad Alessandra Amoroso e alla sua scelta di condividere con il pubblico un momento così intimo e privato. Per altri si tratta di un invettiva rivolta a più personaggi ma quel che è certo è che l’ex paparazzo è riuscito nel suo intento di far parlare di se.

