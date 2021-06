Fabrizio Corona e Sophie Codegoni sono fidanzati?/ Lui: “È la mia convivente”

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni sono fidanzati? Francamente, ormai non parrebbero esserci più dubbi circa la nuova coppia di fidanzati, con l’ex re dei paparazzi che sarebbe innamorato pazzo dell’influencer milanese 20enne. Le voci e i pettegolezzi si sono rincorsi a più non posso in queste giornate, quando a fornire indizi sempre più dettagliati relativamente alla liaison sentimentale tra lui e la giovane sarebbe stato proprio Corona, attraverso alcune storie su Instagram che testimonierebbero il loro amore.

In primis, ci sarebbero alcuni scatti che immortalerebbero i due negli stessi ambienti, seppur in momenti separati, che potrebbero richiamare quelli dell’abitazione tipica di Corona, come quelli del 12 giugno scorso pubblicati dall’ex concorrente del Grande Fratello Lucia Bramieri. Coincidenze? Chissà, potrebbe anche essere, se non fosse per le parole che l’uomo ha pronunciato di fronte alle forze dell’ordine all’interno del suo appartamento, che hanno lasciato i suoi fan davvero a bocca aperta e conferito un’ulteriore certezza circa l’infatuazione di Fabrizio per la ragazza.

FABRIZIO CORONA E SOPHIE CODEGONI FIDANZATI?

Sempre su Instagram, infatti, Fabrizio Corona è stato filmato durante una dichiarazione riferita alle forze dell’ordine a seguito di una serata di festa svoltasi nel suo appartamento, nel quale erano presenti in tutto quattro persone, tra cui “la mia fidanzata e convivente”. Un’affermazione chiaramente udibile e che non lascia spazio a qualsivoglia dubbio interpretativo: Fabrizio Corona e Sophie Codegoni sono fidanzati. Adesso, pertanto, si spiega la presenza della ragazza insieme al padre Stefano nel locale di Corona, il Pitbull Cafè di corso Como, a Milano.

Il portale “Very Inutil People”, tuttavia, fornisce un’ulteriore indiscrezione in riferimento alle tempistiche della loro conoscenza: “Una nostra fonte ci ha rivelato qualche dettaglio in più. La conoscenza tra i due potrebbe essere iniziata ancor prima che lei sedesse sul trono rosso di Maria De Filippi”. Dunque, il sentimento sarebbe sbocciato da diverse settimane e il flirt con il calciatore Nicolò Zaniolo, attribuito alla Codegoni molto recentemente, potrebbe rivelarsi quindi una semplice boutade.



