Fabrizio Corona ed Elisabetta Gregoraci avvisati a Forte dei Marmi: confronto sulle ruggini del passato o qualcosa di più?

Allo stesso tavolo in un noto locale di Forte dei Marmi, ‘complici’ e vicini mentre si parlano a voce sommessa: cosa ci fanno Fabrizio Corona ed Elisabetta Gregoraci insieme? Se lo staranno chiedendo in molti dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che ha appunto beccato i due nel bel mezzo di una chiacchierata su questioni che sono appunto oggetto di grande curiosità.

Non hanno un passato tranquillo e forse questo potrebbe essere stato l’argomento di conversazione tra Fabrizio Corona ed Elisabetta Gregoraci; scaramucce e querelle che hanno incrinato il rapporto e che forse, con questa chiacchierata a Forte dei Marmi, potrebbero essere stati chiariti per rispolverare un rapporto che in passato ha fatto fatica a decollare.

Fabrizio Corona ed Elisabetta Gregoraci insieme a Forte dei Marmi: conversazione ‘top secret’ e ‘suggestioni’ di gossip

Come racconta Chi Magazine, Fabrizio Corona era inizialmente in compagnia di alcuni amici presso il Riviera Lounge Club Bistrot di Forte dei Marmi; solo in un secondo momento, ad ospiti lontani, si sarebbe aggiunta al tavolo Elisabetta Gregoraci. Il portale racconta di una conversazione a voce bassa e con i due particolarmente vicini: la tesi più plausibile sembra quella già menzionata, ovvero del chiarimento dopo le ruggini del passato.

E se tra Fabrizio Corona ed Elisabetta Gregoraci ci fosse qualcosa di più? La vicinanza tra i due sorprende, le scuse reciproche sono l’argomento più probabile, ma chissà che la conversazione non abbia toccato anche altre corde che forse conosceremo in futuro. In ogni caso, le foto non ritraggono la ‘coppia’ in atteggiamenti che sembrano affini a particolare intimità o discorsi sentimentali. Seppur vicini e ‘complici’, la presenza anche di altre presone – seppur non nel momento della conversazione – sembra scagionarli da possibili suggestioni a tinte rosa. Quel che è certo è che la cronaca rosa, dopo questo avvistamento, di certo non li perderà di vista.

