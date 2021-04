Fabrizio Corona esce dal carcere: sì ai domiciliari/ La mamma “È la cosa giusta”

Fabrizio Corona esce dal carcere: retromarcia del Tribunale di Sorveglianza di Milano, secondo cui può tornare alla detenzione domiciliare. I giudici hanno accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza con cui aveva stabilito che l’ex re dei paparazzi sarebbe dovuto tornare in carcere, quindi hanno concesso nuovamente la detenzione domiciliare per motivi di salute. A presentare la richiesta gli avvocati Ivano Chiesa e Antonella Calcaterra, che hanno sollevato questioni sulle condizioni di salute mentale di Fabrizio Corona, sostenendo la necessità che questi prosegue il percorso di cure fuori dal carcere. Ora la madre non vede l’ora di riabbracciarlo. “È stata la cosa giusta da fare. Sono felicissima, non vedo l’ora di riabbracciarlo”, le parole di Gabriella Privitera riportate dal Corriere della Sera. Non lo ha potuto incontrare, ma lo ha sentito al telefono dopo la scarcerazione.

Fabrizio Corona, sospeso sciopero della fame/ "Mangia ma è più arrabbiato di prima"

Dopo il ricovero per una decina di giorni nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano, Fabrizio Corona il 22 marzo scorso era stato trasferito nel carcere di Monza, da cui ora può uscire. Intanto sulla pagina Instagram dell’ex agente fotografico è comparso un post con una citazione di “Lettera a tuo fratello” di Dostoevskij.

Celentano su Fabrizio Corona/ “Assassini liberi e con lui vi accanite per antipatia"

“PROVVEDIMENTO NON ERA MOTIVATO ADEGUATAMENTE”

A prendere la decisione odierna non gli stessi giudici che avevano revocato la detenzione domiciliare, ma un altro collegio del Tribunale di Sorveglianza di Milano, secondo cui il provvedimento di marzo non era adeguatamente motivo. Per questo, come riportato dal Corriere della Sera, hanno deciso di sospendere lo stop al differimento pena in attesa che poi sul merito si esprima la Cassazione. Nel nuovo provvedimento è stato fatto riferimento anche ai gesti autolesionistici compiuti da Fabrizio Corona, oltre alla relazione degli esperti che erano già agli atti. Dopo aver appreso che doveva tornare in carcere, si ferì e spaccò con un pugno il vetro dell’ambulanza, poi in ospedale cominciò uno sciopero della fame, oltre a ferirsi più volte per protesta contro quella decisione.

Vittorio Feltri su Fabrizio Corona/ "Criminale? No, è stupido. E lo vogliono morto"

Inoltre, i giudici fanno notare che non era stata valutata la richiesta della difesa di una perizia sulla compatibilità dell’ex agente fotografico con la detenzione in carcere. Dunque, la Sorveglianza di Milano evidenzia ora che le esigenze di tutela della salute devono prevalere nella fase di esecuzione della pena.



© RIPRODUZIONE RISERVATA