Fabrizio Corona evade i domiciliari/ Beccato a Genova: rischia ritorno in carcere?

Nuovi guai giudiziari per Fabrizio Corona, dopo che lo stesso è stato fermato a Genova, evadendo quindi la misura cautelare degli arresti domiciliari. Stando a quanto riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare da Il Giorno e Repubblica, l’ex re dei paparazzi si trovava ieri pomeriggio, giovedì 7 ottobre 2021, in quel del capoluogo ligure, e una volta fermato dalle forze dell’ordine è stato denunciato a piede libero per evasione. Il noto personaggio sarebbe stato individuato per caso, durante un normale controllo stradale, e una volta “beccato” lo stesso Corona non si sarebbe nascosto ma avrebbe spiegato alle fiamme gialle di essere evaso dai domiciliari presso la sua residenza di Milano per raggiungere Genova, dove si era recato per incontrare alcuni amici in un locale del posto.

Nessuna soffiata quindi ma un semplice controllo stradale in pieno centro, che a questo punto rischia di mettere in seri guai l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Nina Moric. Secondo quanto riporta Il Giorno, citando Il Secolo XIX, Fabrizio Corona avrebbe avuto un permesso per spostarsi da Milano a Roma, ma lo stesso ha deviato verso la Liguria, una tappa senza dubbio non obbligata quando dal capoluogo lombardo si vuole raggiungere la capitale.

FABRIZIO CORONA EVADE I DOMICILIARI: IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO COME SI ESPRIMERA’?

Stando a quanto emerge inoltre, il pubblico ministero di turno, Arianna Ciavattini, avrebbe chiesto al giudice l’arresto in carcere ma la misura non è stata concessa, di conseguenza l’ex agente fotografico è stato “solo” denunciato per evasione, anche se non è da escludere che ora i giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano possano applicare di nuovo la misura cautelare in carcere.

Per ora tutto tace sui social dello stesso Corona nonché di Ivano Chiesa, lo storico legale del personaggio famoso, e vedremo se nelle prossime ore emergerà qualche dettaglio in più su questa vicenda che sicuramente, come detto sopra, non gioverà a Corona. Ricordiamo che mercoledì sera l’ex re dei paparazzi era stato ospite di Giletti nella trasmissione Non è l’Arena, e qui potete trovare alcune delle sue dichiarazioni.

