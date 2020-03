Fabrizio Corona “Figli, proteggete vostri padri”/ Coronavirus: tenero appello social

Fabrizio Corona torna a parlare di Coronavirus ma questa volta, a differenza che negli scorsi giorni in cui i suoi costanti interventi sui suoi canali social avevano scatenato le immancabili polemiche, si limita a postare un tenero messaggio nella più rassicurante figura di papà premuroso. Infatti il 45enne ex paparazzo e imprenditore catanese ha postato sul suo account Instagram una tenera e vecchia foto di Carlos Maria, il ragazzo avuto 17 anni fa da Nina Moric, che tra l’altro è taggata nel medesimo post. Alla sequela di tre scatti che vedono un Fabrizio Corona molto giovane e che tiene in braccio il bimbo ancora piccolo, è allegato però un messaggio tanto sibillino quanto profondo e che sa tanto di autocritica da parte dello stesso 45enne: “Figli, proteggete i vostri padri. Soprattutto ora” è lo stringato messaggio prima di taggare il nome di Carlos. Insomma, agli appelli di coloro che invitano a tutelare i figli in questo momento delicato, Corona risponde invitando in maniera ideale tutti i figli ad avere cura dei loro papà quando sbagliano e soprattutto in questo delicato momento.

FABRIZIO CORONA: “FIGLI, PROTEGGETE I VOSTRI PADRI”

Nei giorni scorsi Fabrizio Corona era tornato sotto i riflettori non solo per aver violato alcune delle norme imposte dai recenti Decreti governativi in barba ad ogni restrizione e poi vendendo delle mascherine tutt’affatto omologate, ma aveva documentato pure l’arrivo in casa sua di Nathan Martelloni, il suo personal trainer, cosa che sarebbe vietata ma di cui si vantava sui social network con tanto di video. Tuttavia nelle ultime ore la svolta: il tenero messaggio rivolto a tutti i figli d’Italia, mostrando una sua foto quando ancora Carlos Maria era piccolo, e poi l’invito (unendosi ai tanti personaggi VIP) di restare a casa. “La quarantena non è il carcere” aveva scritto un Corona insolitamente saggio, facendo riferimento ai 495 giorni trascorsi in una cella e comparandoli con “solo 20 giorni di quarantena a casa” con i propri cari e con tutte le comodità. “Un ca**o” si risponde da solo l’ex paparazzo, invitando tutti al rispetto delle regole e aggiungendo un “se lo faccio io, lo potete fare anche voi” che non si sa se suona come beffardo o se vuol mostrare che anche lui impara dai propri errori.

Visualizza questo post su Instagram Figli, proteggete i vostri padri. Soprattutto ora. @carlosmariacoronathereal @nina__moric Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 24 Mar 2020 alle ore 4:13 PDT





